Реновация «хрущёвок» станет одной из ключевых задач ближайшей пятилетки

Масштабная инвентаризация жилого фонда советской постройки завершена в Беларуси. Насчитано более 2,5 тысячи «хрущевок», возведенных в период с 1955 по 1975 годы. Общая площадь этих домов составляет почти 10 миллионов квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они включены в государственную программу реновации на пятилетку. Сейчас готовятся правовая база и стратегия обновления. Где‑то здания будут сносить и строить новые, параллельно проведут капитальную реконструкцию с модернизацией инженерных сетей и благоустройством дворов.

Особое внимание уделяется Минску, в столице таких домов почти 900, общей площадью около 3 миллионов квадратных метров. Их нормативный срок службы истек, многие здания требуют серьезного вмешательства. Реновация «хрущевок» станет одной из ключевых задач ближайшей пятилетки.

Она позволит улучшить качество жилья, снизить аварийность и обеспечить жителей современными квартирами. Для белорусов это означает новый уровень комфорта и обновленный облик городов.