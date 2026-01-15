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Лукашенко поздравил коллектив «Сельской газеты» с 105-летием со дня выхода первого номера

15 января 2026 08:37
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«Сельская газета» отмечает юбилей, исполнилось 105 лет с момента выхода первого номера. Со знаменательной датой коллектив издания поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив «Сельской газеты» с 105-летием со дня выхода первого номера-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основываясь на лучших традициях отечественной журналистики, вы всесторонне и объективно рассказываете о жизни белорусских сельчан, развитии и достижениях отечественного агропромышленного комплекса. Убежден, что профессиональный, талантливый коллектив редакции и впредь будет прославлять преданных своему делу тружеников хлебной нивы и красоту родной земли.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам «Сельской газеты» крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения.

# Александр Лукашенко # СМИ Беларуси

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