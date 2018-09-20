«Эта помощь востребована». В Лоевской больнице провели приём пациентов и мастер-классы для коллег ведущие специалисты Гомельской области

В числе 10 профессионалов – онколог, гинеколог, хирурги. Новая больница открылась в райцентре всего несколько лет назад. Она оснащена всем необходимым оборудованием. Штат укомплектован полностью. Среди врачей немало молодых специалистов. Только за последние два года сюда пришли работать больше двух десятков вчерашних интернов.

Новости Беларуси. Практика, ставшая традицией. В Лоевской районной больнице одновременно провели прием пациентов и мастер-классы для коллег ведущие специалисты юго-восточного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Синило, житель Мозыря: Доверяем. У нас очень хорошие специалисты. Но это психология человека: чем выше человек – откуда приехал, с области, значит, он лучше посмотрит, проведет лечение и обследование сделает хорошее.

Владимир Бугаков, главный врач Гомельской областной клинической больницы:

Выезжают специалисты высочайшей квалификации, лучшие в Гомельской области.

Конечно, эта помощь востребована, потому что на месте проводятся так называемые мастер-классы. Соприкосновение специалистов районного звена с ведущими специалистами гомельского региона полезны для жителей Гомельской области.

Сотрудничество не ограничивается лишь разовыми акциями. Областные специалисты всегда на связи с районом благодаря телемедицине.