Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ

Новости Беларуси. Беларусь готовится ко Дню Великой Победы. В семьдесят третий раз наступит победное 9 Мая – без преувеличения народный и всеми любимый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание в эти дни ветеранам и событиям военных лет. Так, 7 мая в столице вышел на маршрут передвижной музей с оригинальными артефактами времен Великой Отечественной войны. Это личные вещи солдат, муляжи оружия и амуниция.

Причем ко всему этому можно прикоснуться: примерить военную форму и даже послушать патефон с раритетными пластинками. Из Минска музей на колесах начинает путешествие по малым городам нашей страны.

Ян Михаленя, экскурсовод:

Здесь представлена гимнастерка образца 1943 года. Ее передал один из участников Великой Отечественной войны. В ней он даже штурмовал Берлин. Эта гимнастерка на самом деле один из наших ценнейших экспонатов. Она у нас как символ. Кто приезжает в первый раз на реконструкцию… Вот сирена оригинальная 1936 года прозвучала.

Андрей Емельянов, ветеран боевых действий на территории других государств:

Это очень хорошо для памяти ветеранов, прошедших такую суровую войну, победивших в Великой Отечественной войне фашистов. Сейчас молодежь должна быть благодарна и помнить о том, что произошло 73 года назад.