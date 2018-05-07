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Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ

07 мая 2018 11:27
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Новости Беларуси. Беларусь готовится ко Дню Великой Победы. В семьдесят третий раз наступит победное 9 Мая – без преувеличения народный и всеми любимый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ-1

Особое внимание в эти дни ветеранам и событиям военных лет. Так, 7 мая в столице вышел на маршрут передвижной музей с оригинальными артефактами времен Великой Отечественной войны. Это личные вещи солдат, муляжи оружия и амуниция.

Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ-4

Причем ко всему этому можно прикоснуться: примерить военную форму и даже послушать патефон с раритетными пластинками. Из Минска музей на колесах начинает путешествие по малым городам нашей страны.

Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ-7

Ян Михаленя, экскурсовод:
Здесь представлена гимнастерка образца 1943 года. Ее передал один из участников Великой Отечественной войны. В ней он даже штурмовал Берлин. Эта гимнастерка на самом деле один из наших ценнейших экспонатов. Она у нас как символ. Кто приезжает в первый раз на реконструкцию… Вот сирена оригинальная 1936 года прозвучала.

Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ-10

Андрей Емельянов, ветеран боевых действий на территории других государств:
Это очень хорошо для памяти ветеранов, прошедших такую суровую войну, победивших в Великой Отечественной войне фашистов. Сейчас молодежь должна быть благодарна и помнить о том, что произошло 73 года назад.

Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ-13

Примечательно, что экспозиции придали весьма современный вид. Национальный проект включает в себя «виртуальный кинозал». Кресла- трансформеры позволят погрузиться в бой в формате виртуальной реальности. К слову, в Беларуси сейчас проживают почти 8500 ветеранов Великой Отечественной войны. Их средний возраст – 95 лет.

# День Победы # общество # Ян Михаленя # Андрей Емельянов # Фотофакт

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