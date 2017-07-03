Валерий Скорожонок: люди в любой стране ценят и уважают трепетное отношение к родной символике

Новости Беларуси. В праздничной программе ко Дню Независимости проводятся десятки мероприятий. Основные гулянья по традиции проходят у Дворца спорта. Шлягеры прошлых лет и хиты современности исполняют популярные артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В такой особенный для Беларуси день вместо концертного костюма вы одели футболку с национальным колоритом. Вы любите подчеркивать, что вы белорус?

Валерий Скорожонок:

Эту футболку сам Бог велел одеть, потому как сегодня великий праздник. Эта футболка постоянно со мной, на всех гастролях – как частичка Родины. Люди в любой стране всегда ценят и уважают такое трепетное отношение к родной символике.

Кстати, о гастролях. Беларусь всегда узнавали по «Песнярам». Это один из наших самых известных брендов. С чем еще у вас ассоциируется Беларусь – независимая, суверенная?

Валерий Скорожонок:

У меня она ассоциируется как родной дом, место, где я хочу жить. Это мое место под Солнцем. Где бы я не был, я всегда возвращаюсь сюда. Нигде мне не нравится так, как у себя дома, как у себя на Родине. Наша природа, наша чистота, наши добрые люди – это то, что должно цениться в нашей республике (оно и ценится). Самое лучшее, что есть в нашей Родине – это чистота и честность.

Ваши песни в том числе всегда пробуждали любовь к родной земле. Вы к нам только со сцены. Успели ли вы прочувствовать такой день? На сколько отклик в сердцах зрителей? Когда, как не сегодня, гордиться, что мы белорусы?

Валерий Скорожонок:

Люди радуются на столько… Видно по всему городу, по всем концертным площадкам. Они с таким удовольствием слушают наши песни. Они и танцуют, и поют вместе с нами. Настоящий праздник!