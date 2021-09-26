Валентин Шатравко: «Мы видим, что начинает возникать проблема взаимоотношений человека и медведя»

Новости Беларуси. Число медведей за 20 лет в Беларуси выросло в три раза. Охотиться на него запрещено – он краснокнижник. Косолапый любит наведываться к сельчанам и встретиться на пути грибника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Мы видим, что начинает возникать проблема взаимоотношений человека и медведя. Мы на сегодня имеем как раз такие случаи, когда медведи приходят на пасеки, разрушают их. И мы уже у себя в Министерстве проводили совещание по тому, чтобы выстраивать как-то более целенаправленно систему для того, чтобы предупредить эти негативные последствия, которые могут случиться. То, чтобы медведь пошел в чернобыльскую зону, – таких фактов у нас сегодня нет, но это вполне вероятно, потому что как только плотность зверя увеличивается, он начинает расходиться.