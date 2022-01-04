Замгендиректора «Горремавтодора» об обработке улиц: высыпано за ночную смену 960 тонн соли и 940 тонн песчано-соляной смеси

Новости Беларуси. Испытания погодными условиями дорожные службы проходят благополучно. В борьбе с гололедом задействовано 600 единиц техники и 800 уборщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При неблагоприятных погодных условиях в ночные часы на обработку улиц направляется более 250 единиц техники, а к утру их число увеличивается. В сложных погодных условиях объемы смеси не ограничиваются, обработка улиц и тротуаров ведется постоянно.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора «Горремавтодора»:

Техника наготове. Песчано-соляная смесь и соль заготовлены, поэтому будем работать. При последних аномальных дождях было высыпано только за одну смену ночную 960 тонн соли и 940 тонн песчано-соляной смеси. То есть это очень много, это практически в полтора раза больше, чем в интенсивный снегопад.