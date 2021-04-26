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«Вакцинация в городе идёт достаточно интенсивными темпами». Сколько минчан уже привились от коронавируса?

26 апреля 2021 14:37
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Новости Беларуси. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Минске растут. Ежедневно прививку получают в среднем около 3,5 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Вакцинация в городе идёт достаточно интенсивными темпами». Сколько минчан уже привились от коронавируса?-1

Всего же в столице привились более 53 тысяч минчан. Получить вакцину можно не только в будни, но и в субботу с 9:00 до 15:00.

Прививки делают как в поликлиниках, так и на крупных предприятиях и в других учреждениях. Медики укол делают препаратом «Спутник V» российского и отечественного производства, а также китайской вакциной Vero Cell. В первую очередь прививают людей с хроническими заболеваниями и тех, кто находится в зоне риска.

«Вакцинация в городе идёт достаточно интенсивными темпами». Сколько минчан уже привились от коронавируса?-4

Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:
Вакцинация в городе идет достаточно интенсивными темпами. Необходимо отметить, что вакцинация против коронавирусной инфекции в Республике Беларусь – процедура добровольная и бесплатная. Организовано проведение вакцинации в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения города Минска, это порядка 37 поликлиник. Также для вакцинации работающего населения организована вакцинация на базе медико-санитарных частей предприятий. Введение вакцины осуществляется в два этапа: это введение первого компонента и через три недели введение второго компонента. Процедура вакцинации проводится таким образом для того, чтобы выработалась эффективная иммунная защита.

«Вакцинация в городе идёт достаточно интенсивными темпами». Сколько минчан уже привились от коронавируса?-7

Записаться на вакцинацию можно онлайн на сайтах учреждений здравоохранения, по телефону или лично при посещении поликлиник. Также не стоит забывать про противовирусные меры профилактики как в трудовых коллективах, так и в общественных местах.

Не забывают санитарные службы Минска и о подготовке к летнему сезону. Специалисты центров гигиены и эпидемиологии уже оценили состояние загородных лагерей к приему школьников. Этим летом двери распахнут 30 таких объектов. Оздоровление в лагерях будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

# Коронавирус # общество # Наталья Автухова # Фотофакт

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