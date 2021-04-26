«Вакцинация в городе идёт достаточно интенсивными темпами». Сколько минчан уже привились от коронавируса?

Новости Беларуси. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Минске растут. Ежедневно прививку получают в среднем около 3,5 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего же в столице привились более 53 тысяч минчан. Получить вакцину можно не только в будни, но и в субботу с 9:00 до 15:00.

Прививки делают как в поликлиниках, так и на крупных предприятиях и в других учреждениях. Медики укол делают препаратом «Спутник V» российского и отечественного производства, а также китайской вакциной Vero Cell. В первую очередь прививают людей с хроническими заболеваниями и тех, кто находится в зоне риска.