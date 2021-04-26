«Вакцинация в городе идёт достаточно интенсивными темпами». Сколько минчан уже привились от коронавируса?

Новости Беларуси. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Минске растут. Ежедневно прививку получают в среднем около 3,5 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Минске растут. Ежедневно прививку получают в среднем около 3,5 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего же в столице привились более 53 тысяч минчан. Получить вакцину можно не только в будни, но и в субботу с 9:00 до 15:00.
Прививки делают как в поликлиниках, так и на крупных предприятиях и в других учреждениях. Медики укол делают препаратом «Спутник V» российского и отечественного производства, а также китайской вакциной Vero Cell. В первую очередь прививают людей с хроническими заболеваниями и тех, кто находится в зоне риска.
Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:
Вакцинация в городе идет достаточно интенсивными темпами. Необходимо отметить, что вакцинация против коронавирусной инфекции в Республике Беларусь – процедура добровольная и бесплатная. Организовано проведение вакцинации в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения города Минска, это порядка 37 поликлиник. Также для вакцинации работающего населения организована вакцинация на базе медико-санитарных частей предприятий. Введение вакцины осуществляется в два этапа: это введение первого компонента и через три недели введение второго компонента. Процедура вакцинации проводится таким образом для того, чтобы выработалась эффективная иммунная защита.
Записаться на вакцинацию можно онлайн на сайтах учреждений здравоохранения, по телефону или лично при посещении поликлиник. Также не стоит забывать про противовирусные меры профилактики как в трудовых коллективах, так и в общественных местах.
Не забывают санитарные службы Минска и о подготовке к летнему сезону. Специалисты центров гигиены и эпидемиологии уже оценили состояние загородных лагерей к приему школьников. Этим летом двери распахнут 30 таких объектов. Оздоровление в лагерях будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.