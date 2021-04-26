«Два раза я был прямо на реакторе. Там вообще страшно было». Ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал свою историю

Новости Беларуси. С одним из участников событий 1986-го поближе познакомилась наша съемочная группа. Александр Василенок в 29 лет вместо спокойной работы в хозяйстве вывозил зараженный грунт, проводил дезинфекцию, доставлял людей к самому очагу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 6 месяцев и 18 дней – столько в Смолевичском районе Александра Николаевича ждали жена и двое маленьких детей. Подробности истории в материале.

Александр Василенок, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Меня зовут Александр Николаевич, мне 63 года. Я был участником ликвидации Чернобыльской АЭС в 1986 году. Когда эта авария произошла, я работал здесь, в нашем хозяйстве. Колхоз тогда был Орджоникидзе. Работал водителем. Мы же военнообязанными были – вот, приехали, забрали и сразу объяснили, что вы попадаете на специальные сборы. Куда нас повезут, нам не сказали. Нас посадили в Минске, в Степянке, на поезд и повезли в Киев. В Киеве нас уже ждали автобусы – развезли.

Мы стояли в 30-километровой зоне, жили в палатках. И магазин в палатках был, и клуб был, фильмы показывали. Шесть месяцев я там отбыл. Жарко было, ходили в респираторах, нам выдали дозиметрические такие, чтобы измерять радиацию. Больше всего, конечно, радиацию брало железо машины. Я за свое время машин пять в могильник загнал. Они же не ремонтировались, машины сразу закапывались. Мы ездили в Комарин, там 10-километровая зона, оттуда вывозили из деревень грунт. Снимался грунт, мы вывозили, делали дезинфекцию.

Не было паники, некоторые люди из деревень даже не уезжали, старики не уезжали. Молодежь забирали, да, молодежи не было, а старики не уезжали, жили там. Привыкли, сразу было как-то жутко, а потом все уже. Вставали из палатки, как на работу шли. Два раза я был прямо на реакторе. Там вообще страшно было, да. В основном брали туда тех, у кого уже было двое детей. И почему-то попали парни, которые только из армии пришли. Их сразу раз, и взяли туда. Переживал, конечно, переживал я за детей, что дома одна жена. Они же маленькие были: у меня сыну шесть лет было, дочке три годика.

Валентина Василенок:

Приехал, помню, из военкомата, привез мне бумажечку почитать, что уезжает в Чернобыль. Конечно, на руках двое детей. Я сама здесь, в Слободе, работала заведующей магазином в то время. Тяжело. Детей в садик надо было завезти и из садика забрать. До пяти садик, а я до восьми, и три часа они со мной, можно сказать, в магазине работали. Ну ничего, пережила. Больше за него переживала, чем за себя. Когда приехал домой, мы все такие довольные были, вообще, особенно дети. Это было счастье, конечно, для нас всех. Хорошо запомнила этот день, 26 апреля, когда мы были на природе с детьми, на озере. И когда услышали объявление это… Александр Василенок:

У нас сын родился 30 апреля.