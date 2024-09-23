Вадим Елфимов: «Американские президенты обычно не любят своих вице-президентов»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Американские президенты обычно не любят своих вице-президентов. И пользуются их полной взаимностью. Мысль о том, что этот человек в любой момент может заменить вас в Белом доме и даже иногда уже это делает на вполне законных основаниях, способна отравить жизнь любому «лидеру американской нации». А мысль о том, что ты можешь занять место этого дуралея или выскочки и исполнять обязанности президента куда лучше, чем он, а главное, с большей пользой для себя, тоже не подарок! И не похожа на снотворное.

Так что в Белом доме плохо и со сном, и с дружбой!