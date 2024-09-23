Беларусь с рабочим визитом посещает делегация Союза женщин Вьетнама

Укрепить дружбу и продолжить развивать сотрудничество в различных направлениях. С рабочим визитом нашу страну посещает делегация Союза женщин Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне гости приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой», чтобы отдать дань уважения к стране и ее народу, для которого Победа над фашизмом является символом мужества и героизма. Также для гостей проведена экскурсия в музее истории Великой Отечественной войны. Вьетнамские женщины отмечают, наша страна – пример в том, как нужно хранить историческую память и правду.