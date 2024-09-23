Беларусь с рабочим визитом посещает делегация Союза женщин Вьетнама

Накануне гости приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой», чтобы отдать дань уважения к стране и ее народу, для которого Победа над фашизмом является символом мужества и героизма. Также для гостей проведена экскурсия в музее истории Великой Отечественной войны. Вьетнамские женщины отмечают, наша страна – пример в том, как нужно хранить историческую память и правду.

Укрепить дружбу и продолжить развивать сотрудничество в различных направлениях. С рабочим визитом нашу страну посещает делегация Союза женщин Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ха Тхи Нга, председатель Союза женщин Вьетнама:

Молодежь наших стран сейчас живет в мире. И наша задача – донести важность исторической памяти и правды до них. Мы очень рады приехать в вашу красивую страну. И я хочу сказать, что цель нашего визита – это укрепить дружбу между союзами женщин двух стран. А также дружбу между нашими странами. И я хочу сказать, что вижу много возможностей сотрудничества.

В рамках визита запланированы встречи, посещение достопримечательностей и предприятий, культурная программа. Уже 23 сентября делегация отправится в Несвиж.