Делегация Беларуси работает в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Достижения Беларуси в области устойчивого развития, предложения нашей страны по совершенствованию этой работы в глобальном масштабе будут представлены участникам Саммита будущего. Делегация нашей страны работает в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На эту встречу Беларусь пригласил генеральный секретарь ООН, еще весной направив письмо в адрес главы государства. Александр Лукашенко отметил важность возобновления конструктивного диалога и сотрудничества между всеми странами и поддержал инициативу Антониу Гутерриша.
Саммит будущего проходит под лозунгом «Все для человека, все во имя человека». Минск беспокоят вопросы вызовов и угроз в достижении устойчивого развития, влияние незаконного санкционного давления. Цель межправительственного диалога – подготовить пакт во имя будущего, глобальный цифровой договор и декларацию для будущих поколений. Соглашения станут итогом саммита.
Для Беларуси это еще одна возможность донести до международного сообщества информацию о реальном положении дел в стране. Официальный Минск – активный участник различных инициатив Организации Объединенных Наций, а лучшим руководством к действию для достижения Целей устойчивого развития являются слова Президента: покончив с войнами и конфликтами, международное сообщество получит достаточно ресурсов, чтобы справиться и с климатическими изменениями, и с другими общими глобальными вызовами.