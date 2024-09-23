Делегация Беларуси работает в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Достижения Беларуси в области устойчивого развития, предложения нашей страны по совершенствованию этой работы в глобальном масштабе будут представлены участникам Саммита будущего. Делегация нашей страны работает в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эту встречу Беларусь пригласил генеральный секретарь ООН, еще весной направив письмо в адрес главы государства. Александр Лукашенко отметил важность возобновления конструктивного диалога и сотрудничества между всеми странами и поддержал инициативу Антониу Гутерриша.