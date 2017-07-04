Пілігрымка – гэта не проста так прайсці: Тадеуш Кондрусевич о паломничестве в Будслав
Новости Беларуси. В Будславе на выходные поклонялись чудотворной иконе Божией Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На выходные в местном храме прошел ежегодный фестиваль, который собирает сотни и сотни верующих. Нынешние торжества приурочены к 100-летию появления Матери Божьей Фатимской. Почтить Марию, попросить милости и заступничества к алтарю пришли все, кто живет с верой в сердце.
Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии римско-католической церкви в Республике Беларусь:
Моладзь ідзе, але таксама і дзяцей многа. Пілігрымка – гэта не проста так прайсці, гэта канферэнцыі, казанні, святыя імшы, гэта размова з моладдзю.
Ну а моладзь сёння задае няпростыя пытанні, трэба быць падрыхтаваным, каб на іх адказаць.
Мария Ракуть, паломница:
Прихожу уже 14 раз. Идем из Ракова, расстояние приблизительно около 150 километров. Идем пять дней.
Здесь, в храме, находится икона чудодейственная, которая готова выполнить чудеса.
Нынешнее паломничество в Будслав 21 по счету. По словам организаторов, самой многочисленной стала пилигримка из Барановичей. Она же прошла пешком самое большое расстояние – почти 300 километров. Прибыли и верующие из зарубежья, самые дальние – из Соединенных Штатов Америки.
Александр Витковский, пилигрим:
Мы зараз часова пражываем у Маямі (можа, часова, а можа, і не часова). Вось, прыляцелі. І адной з прычын выбару гэтага тэрміну было как раз тое, каб папасці на Буслаўскі фэст.
Мы маем кожны сваю інтэнцыю і прышлі да Марыі прасіць, каб яна дапамагла нам у нашых справах, каб благаславіла.
Викентий Сирота, пилигрим:
Мая дванаццатая пілігрымка пешая.
Ішлі чатыры дні, прайшлі адлегласць трохі больш за 90 кілометраў.
Як надыходзіць вясна, я ўжо не магу ўтрымлівацца больш. Я ўжо чакаю, я ўжо рыхтую, лічу тыдні, каб пайсці зноў. Бо я тут сябе адчуваю… Ведаеце, вось і сёння слёзы самі з вачэй л’юць, бо настолькі ўзрушаны. Прысутічае адна радасць.