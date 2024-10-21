В Жодино прошёл сбор представителей патриотических классов Минской области

Здесь экскурсии, уроки мужества для подрастающего поколения проходят постоянно. На этот раз у учащихся была отличная возможность ознакомиться с военной автомобильной техникой, видами вооружения, беспилотными летательными аппаратами. Акцент же был сделан на будущий профессиональный выбор старшеклассников. Перед ними выступили курсанты Военной академии.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Практически 200 представителей Минской области поступили в этом году в высшие военные учебные заведения нашего силового блока государства. Я думаю, в следующем году мы эту цифру должны перешагнуть. Но это не главное. В тех геополитических условиях, в которых находится сегодня Республика Беларусь, готовить патриота – это самое важное, что есть. Если человек любит свою страну, предан ей, если он готов пожертвовать собой ради того, чтобы страна жила и процветала, это дорогого стоит. И мы будем прилагать максимум усилий, чтобы так и происходило. Только вместе мы противостоим всем вызовам и угрозам, только вместе мы обеспечим мир и покой на нашей земле.

Перед ребятами также выступили студенты военных факультетов в гражданских вузах и рассказали об особенностях поступления в учебные заведения. Школьники узнали о социальных гарантиях, быте, повседневной деятельности курсантов.