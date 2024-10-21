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Вадим Елфимов: Столтенберг подарил новому генсеку НАТО Рютте топор войны

21 октября 2024 08:04
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: Столтенберг подарил новому генсеку НАТО Рютте топор войны-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. В театре марионеток иногда для экономии времени и деревянного материала, из которого строгают «актеров», прибегают к такому вот приему. Туловище оставляют прежним, даже одежонку не снимают, а быстро меняют только голову. Оп – и из-за простыни уже выпрыгивает новый персонаж. И дерзко смотрит на ничего не подозревающих зрителей. 

В балагане под названием «НАТО» даже с этими нехитрыми манипуляциями режиссеры и кукловоды вовсе не заморачиваются. Да и зачем менять голову персонажа, если мысли в ней одни и те же? Достаточно нырнуть ниже полога и в одну секунду к прежней голове прилепить тонкую разрисованную пленку-маску. Вот вам и новое лицо, а содержание останется старое.

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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