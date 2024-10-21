Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём отца

Неделю родительской любви в Беларуси завершает День отца, который отмечают только третий раз. Утвержден этот праздничный день указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с особым семейным праздником, подчеркнув, что с именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом празднике тесно переплетены благородство мужского характера и святость родительского долга. Это духовное единство, наполненное любовью отцовского сердца, веками является надежной опорой и оберегом благополучия крепкой белорусской семьи. С именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи и достижения, без которых немыслимо будущее нашей Родины. От мужчин дети и внуки перенимают главные житейские мудрости, учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу и государству, любить и защищать землю предков.

Александр Лукашенко пожелал каждому белорусскому мужчине в полной мере познать и проявить радость отцовской заботы и всегда беречь в своем сердце теплоту родительской любви. Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья, добавил глава государства.