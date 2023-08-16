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В ЖК «Минск Мир» сдадут сразу две новые поликлиники в 2025 году

16 августа 2023 13:24
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Новости Беларуси. Сразу две новые поликлиники, детскую и взрослую, возводят в жилом комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ЖК «Минск Мир» сдадут сразу две новые поликлиники в 2025 году-1

По проекту, учреждение здравоохранения для юных минчан будет нетиповым. В шестиэтажном здании предусмотрен инфекционный и блок неотложной помощи. А также первое в Октябрьском районе отделение помощи детям из организованных коллективов. Кроме того, здесь будет действовать стоматология. Как ожидается, за одну смену в новой поликлинике смогут принимать почти 700 маленьких пациентов.

Сергей Сборцев, заместитель главы администрации Октябрьского района:
Заказчик – КУП Мингорисполкома, реализует данный проект трест № 1. На данный момент на объекте трудятся почти 120 человек. По проекту, на территории данной поликлиники предусматривается и парковка, и также территория досуга для родителей с детьми. Будет современное стоматологическое оборудование. Плюс все современные аппараты.

В ЖК «Минск Мир» сдадут сразу две новые поликлиники в 2025 году-4

До конца года строители намерены завершить монолитные работы. Параллельно рядом возводится поликлиника для взрослых, которая будет рассчитана на 850 посещений в смену. Оба объекта планируют сдать в 2025 году.

# Учреждения здравоохранения # общество # Сергей Сборцев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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