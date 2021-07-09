«В жаркую погоду водители быстрее утомляются». Что важно сделать перед дальней поездкой на машине

Лето – жаркий сезон отпусков. Самое время сесть за руль авто и навестить дальних родственников или друзей. К поездке нужно тщательно подготовиться.

Виталий – заядлый любитель путешествий. За 10 лет водительского стажа мужчина исколесил пол-Беларуси, поэтому про эксплуатацию авто знает не понаслышке.

Виталий Витковский:

Когда отправляюсь в дальнюю поездку, всегда делаю первый осмотр автомобиля. Проверяю уровень жидкости, масла, антифриза, проверяю колеса, чтобы были все целые и хорошие, не было видимых трещин. По комплектации машины с собой всегда должны быть огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки – это все нужно в дороге.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Перед движением, если кто-то собрался куда-то в дорогу, нужно проверить автомобиль, посмотреть систему охлаждения, чтобы двигатель не перегрелся. Если в машине присутствует кондиционер, лучше его заправить перед поездкой, чтобы все работало. Перед дальней поездкой стоит заехать на автосервис. Любые неполадки лучше выявить и устранить заранее, чем разбираться с «проблемой на колесах» в дороге. Особого внимания достойны двигатель, развал-схождение, исправность фар и тормозов. Пополняем запасы стеклоомывателя, заправляем полный бак и смело отправляемся в путь. Обеспечив безопасность авто, не забываем и о личном комфорте.

Татьяна Сподабаева:

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует проверять свое самочувствие во время движения. Как показывает практика, в жаркую погоду водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается и быстрота реакции значительно снижается. Также появляются сонливость, какие-то головокружения – все это может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Если же водитель собрался в дорогу, нужно взять с собой прохладительные напитки и как можно чаще останавливаться в тени для отдыха, чтобы себя как-то охладить и охладить автомобиль.

Кроме питьевой воды, в машине должен быть запас не скоропортящейся еды. Это могут быть шоколадки, печенье или сухофрукты. А вот от молочки и колбас стоит воздержаться. Если не можете устоять перед любимыми лакомствами, возможно, стоит обзавестись сумкой-холодильником. Как бы не хотелось пуститься в дорогу, некоторым от длительных дистанций лучше отказаться.

Татьяна Сподабаева:

Людям преклонного возраста, людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, при повышенном давлении Госавтоинспекция рекомендует в дальние поездки не отправляться. Не забываем: не только в жаркую погоду, а всегда нельзя оставлять одних в салоне автомобиля детей и домашних животных.