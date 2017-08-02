В жаркие дни волонтёры продолжают раздавать питьевую воду и оказывать первую помощь нуждающимся

Новости Беларуси. Опять плюс тридцать пять. Очередной день в столице прошёл под девизом «Осторожно! Оранжевый уровень опасности», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске спасатели и волонтёры продолжают раздавать питьевую воду и оказывают первую помощь пострадавшим от жары. По улицам патрулируют машины с запасом спасительной влаги. Так, сегодня только за пару часов акции в городе розданы тонны воды.