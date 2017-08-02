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В жаркие дни волонтёры продолжают раздавать питьевую воду и оказывать первую помощь нуждающимся

02 августа 2017 16:58
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Новости Беларуси. Опять плюс тридцать пять. Очередной день в столице прошёл под девизом  «Осторожно! Оранжевый уровень опасности», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске спасатели и волонтёры продолжают раздавать питьевую воду и оказывают первую помощь пострадавшим от жары. По улицам патрулируют машины с запасом спасительной влаги. Так, сегодня только за пару часов акции в городе розданы тонны воды.

В жаркие дни волонтёры продолжают раздавать питьевую воду и оказывать первую помощь нуждающимся -1

Вместе с напитками горожане получают и памятки о правилах безопасности в условиях экстремально высоких температур. Жаркое начало августа задаёт тон и всей городской жизни. Ежедневно столичные дороги, деревья и цветы освежают специальные поливочные машины.

В жаркие дни волонтёры продолжают раздавать питьевую воду и оказывать первую помощь нуждающимся -3

Оксана Мехедко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД:
Если необходимость есть сесть за руль, то брать с собой питьевую воду и контролировать своё состояние.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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