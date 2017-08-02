В жаркие дни волонтёры продолжают раздавать питьевую воду и оказывать первую помощь нуждающимся
Новости Беларуси. Опять плюс тридцать пять. Очередной день в столице прошёл под девизом «Осторожно! Оранжевый уровень опасности», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске спасатели и волонтёры продолжают раздавать питьевую воду и оказывают первую помощь пострадавшим от жары. По улицам патрулируют машины с запасом спасительной влаги. Так, сегодня только за пару часов акции в городе розданы тонны воды.
Вместе с напитками горожане получают и памятки о правилах безопасности в условиях экстремально высоких температур. Жаркое начало августа задаёт тон и всей городской жизни. Ежедневно столичные дороги, деревья и цветы освежают специальные поливочные машины.
Оксана Мехедко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД:
Если необходимость есть сесть за руль, то брать с собой питьевую воду и контролировать своё состояние.