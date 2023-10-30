В Беларуси продолжается отправка новобранцев в войска

Новости Беларуси. Надежное обеспечение национальной безопасности – одно из основных условий благополучия государства во все времена. Это слова Президента о нашей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действия белорусских военных сосредоточены на защите, но в то же время они должны уметь атаковать, подчеркивает Александр Лукашенко.

Отправка новобранцев в войска продолжается в Беларуси. Все мероприятия осеннего призыва организованы в плановом порядке, согласно законодательству и без изменений. Уметь обращаться с оружием и при необходимости встать на защиту страны – долг каждого мужчины. Если за плечами школа, колледж – в Вооруженных силах предстоит провести полтора года, с дипломом о высшем образовании служить доведется год. А ребятам из категории младших командиров – шесть месяцев. Церемония принятия военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях состоится 25 ноября.