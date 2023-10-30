Прямой эфир

В Беларуси продолжается отправка новобранцев в войска

30 октября 2023 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Надежное обеспечение национальной безопасности – одно из основных условий благополучия государства во все времена. Это слова Президента о нашей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действия белорусских военных сосредоточены на защите, но в то же время они должны уметь атаковать, подчеркивает Александр Лукашенко.

В Беларуси продолжается отправка новобранцев в войска-1

Отправка новобранцев в войска продолжается в Беларуси. Все мероприятия осеннего призыва организованы в плановом порядке, согласно законодательству и без изменений. Уметь обращаться с оружием и при необходимости встать на защиту страны – долг каждого мужчины. Если за плечами школа, колледж – в Вооруженных силах предстоит провести полтора года, с дипломом о высшем образовании служить доведется год. А ребятам из категории младших командиров – шесть месяцев. Церемония принятия военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях состоится 25 ноября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это хороший месседж Вашингтону». Коротченко рассказал, зачем в РФ провели сценарий ядерной тренировки
29 октября 2023 20:32

«Это хороший месседж Вашингтону». Коротченко рассказал, зачем в РФ провели сценарий ядерной тренировки

Как построить дом? С указом Лукашенко – намного проще. Изменения Кодекса о земле
29 октября 2023 20:28

Как построить дом? С указом Лукашенко – намного проще. Изменения Кодекса о земле

Многополярный мир – реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства?
29 октября 2023 20:14

Многополярный мир – реальность новая и небезопасная. Готовы ли к ней государства?