В заложниках решений ЕС – что происходит на границе с Литвой после закрытия и как реагируют водители

Ситуация на границе остается напряженной: официальный Вильнюс продолжает вводить ограничения на движение, создавая все новые трудности для водителей и перевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября. Многие ждали решения с понедельника, надеясь на послабления, но чудо не произошло – шлагбаум не открылся. Один пункт, «Шальчининкай», остается закрытым как минимум на месяц, а «Мядининкай» работает, но далеко не для всех. Проехать не могут даже некоторые граждане с европейскими паспортами. Водители фур со скоропортящимися грузами до последнего ждали открытия границы, а теперь многие остаются в растерянности у линии пропуска. Белорусские пограничники в свою очередь готовы сделать все возможное, чтобы оптимизировать процесс прохождения, где это в их силах. Как сейчас обстоят дела на месте и что говорят водители – репортаж Алены Жиборт.

Белорусско-литовская граница. Пункт пропуска «Каменный Лог – Мядининкай». Юрий Тевель возвращается в Минск. Мужчину, у которого есть вид на жительство в Польше, литовские пограничники не пустили в Евросоюз.

Юрий Тевель:

Польский вид на жительство, все как положено. У меня и документы, и техпаспорт польский, с документами у меня проблем нет – это у них проблемы. Меня развернули, сказали: едьте через Латвию или через Польшу, а у нас пока запрещено. Я говорю: какая разница, вы же в одной зоне шенгенской живете? Раньше пускали, сейчас нельзя. Белорусская сторона никаких препятствий не делает. К сожалению, пока литовцы.

Сегодня, 29 октября, в Литве состоялось заседание литовского правительства. Обсуждали закрытие границ с Беларусью. В ожидании решения сотни водителей провели на границе дни дня. В итоге ограничения продлены до 30 ноября. Подробнее в видео. По решению кабмина Литвы действующие с 27 октября условия остаются: движение через «Шальчининкай» прекращено полностью, через «Мядининкай» – ограничено. Исключения сделаны для дипломатов и лиц, доставляющих диппочту, а также тех, кто следует транзитом в Калининград или из Калининграда. Через пункт пропуска «Мядининкай» вернуться в Литву смогут граждане самой республики, а также других стран Евросоюза, иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание в Литве и гуманитарные визы. В исключительных случаях при посредничестве Министерства иностранных дел Литвы границу смогут пересечь и другие лица.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Каменный Лог»:

Функционирование пункта пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе, сопредельной «Каменному Логу», будет ограничено. Пропуск лиц будет осуществляться по определенным категориям. За сегодня через пункт пропуска «Каменный Лог» проследовало только два грузовых транспортных средства на литовскую сторону. Что говорит о том, что литовская сторона максимально ограничивает пропуск на свою сторону.