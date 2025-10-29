Караник: господдержка науки усилится, а вместе с ней возрастёт и ответственность за результаты
Научная сфера должна внести свой вклад в реализацию задач по развитию страны, о чем было подчеркнуто во время доклада главе государства руководителя Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник также проинформировал о ходе подготовки встречи Президента с научной общественностью. О такой необходимости Александр Лукашенко заявлял в августе во время совещания с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук.
Мероприятие должно состояться до конца года. В число приглашенных войдут представители академической, вузовской и отраслевой науки. Разговор предстоит серьезный. Широкий состав объясняет необходимость более тесной интеграции науки и производства, а также науки и образования. Поддержка ученых возрастает, вместе с тем усиливается ответственность за результаты.
Владимир Степанович, неоднократно анонсировалось большое совещание с научным сообществом. Рабочая группа анализировала деятельность НАН Беларуси. Какие вопросы станут приоритетными на грядущем совещании?
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Это совещание должно стать действительно знаковым событием в развитии науки нашей страны, поскольку на протяжении всех лет независимости наука всегда находилась в зоне пристального внимания государства. И эта тенденция сохранится и дальше. Если посмотреть прогнозные документы по бюджету на следующий год, финансирование научной сферы планируется увеличить на 22 %. Если посмотреть более отдаленную перспективу, проект программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет, планируется наукоемкость ВВП увеличить в два раза. Это серьезные меры поддержки, но это же и требует от ученых роста ответственности, эффективности функционирования как сферы в целом, системы управления и финансирования, так и эффективности научных разработок.
Отметим, вопрос недостатков в работе Академии наук – зачастую системных – на самом высоком уровне поднимали неоднократно. Для анализа деятельности НАН была создана рабочая группа. Специалисты выявили ряд ключевых проблем. В августе этого года Президент поручал выработать план действий, чтобы ученые начали работать в одном ключе с экономикой и обществом. Как отметил Владимир Караник в общении с прессой по итогам доклада главе государства, в этом ключе работа продолжается. Читайте здесь.
Владимир Караник также проинформировал Президента о конкретных проектах и наработках НАН Беларуси, поручения по которым были озвучены ранее. В том числе в развитие недавнего совещания о состоянии дел и перспективах Витебской области.
Скажите, пожалуйста, шла ли речь о конкретных проектах и наработках Академии наук?
Владимир Караник:
Это конкретные проекты, касающиеся и прошедшего совещания в Витебске, где мы говорили, что наука тоже не должна остаться в стороне от развития АПК не только Витебского области, но и страны в целом. А учитывая, что на Витебщине есть хозяйство, которое управляется Академией наук, было указано о том, что необходимо, чтобы они стали примерами и флагманами. В Витебской области мы отрабатывали новые передовые разработки. Было указано, что не стоит ограничиваться только этими хозяйствами. Мы максимально оперативно должны внедрять разработки у всех представителей сферы АПК нашей страны. Касались и темы конкретных проектов, были поручения главы государства, это и в сфере СВЧ-электроники, в сфере лазерной техники. И мы подробно обсуждали, что необходимо еще сделать для того, чтобы эти конкретные научные разработки и конкретные прототипы как можно быстрее приобрели вид уже серийных образцов и могли масштабироваться, использоваться в разных сферах деятельности нашего государства.
Отметим, ранее глава государства акцентировал, что без науки дальнейшее развитие страны невозможно. Потому разобраться с существующими недоработками крайне важно. Что касается спроса, очевидно, он будет только возрастать. Учитывая масштаб государственной поддержки.
Программа развития и подготовка встречи с учеными – Лукашенко заслушал доклады Головченко и Караника. Читайте здесь.