Караник: господдержка науки усилится, а вместе с ней возрастёт и ответственность за результаты

Научная сфера должна внести свой вклад в реализацию задач по развитию страны, о чем было подчеркнуто во время доклада главе государства руководителя Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник также проинформировал о ходе подготовки встречи Президента с научной общественностью. О такой необходимости Александр Лукашенко заявлял в августе во время совещания с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук. Мероприятие должно состояться до конца года. В число приглашенных войдут представители академической, вузовской и отраслевой науки. Разговор предстоит серьезный. Широкий состав объясняет необходимость более тесной интеграции науки и производства, а также науки и образования. Поддержка ученых возрастает, вместе с тем усиливается ответственность за результаты.

Владимир Степанович, неоднократно анонсировалось большое совещание с научным сообществом. Рабочая группа анализировала деятельность НАН Беларуси. Какие вопросы станут приоритетными на грядущем совещании?

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это совещание должно стать действительно знаковым событием в развитии науки нашей страны, поскольку на протяжении всех лет независимости наука всегда находилась в зоне пристального внимания государства. И эта тенденция сохранится и дальше. Если посмотреть прогнозные документы по бюджету на следующий год, финансирование научной сферы планируется увеличить на 22 %. Если посмотреть более отдаленную перспективу, проект программы социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет, планируется наукоемкость ВВП увеличить в два раза. Это серьезные меры поддержки, но это же и требует от ученых роста ответственности, эффективности функционирования как сферы в целом, системы управления и финансирования, так и эффективности научных разработок. Отметим, вопрос недостатков в работе Академии наук – зачастую системных – на самом высоком уровне поднимали неоднократно. Для анализа деятельности НАН была создана рабочая группа. Специалисты выявили ряд ключевых проблем. В августе этого года Президент поручал выработать план действий, чтобы ученые начали работать в одном ключе с экономикой и обществом. Как отметил Владимир Караник в общении с прессой по итогам доклада главе государства, в этом ключе работа продолжается. Читайте здесь. Владимир Караник также проинформировал Президента о конкретных проектах и наработках НАН Беларуси, поручения по которым были озвучены ранее. В том числе в развитие недавнего совещания о состоянии дел и перспективах Витебской области.

Скажите, пожалуйста, шла ли речь о конкретных проектах и наработках Академии наук?