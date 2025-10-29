Уникальная система подготовки инженерных кадров – чем удивляет Центр технического творчества?

Открыто 18 лабораторий с высокотехнологичным оборудованием. Его изготовили столичные предприятия. А в формировании учебно-методической базы принимали участие вузы и колледжи.

Печатать дома будущего на 3D-принтерах, программирование искусственного интеллекта и создание беспилотников. В новом Центре технического творчества создана уникальная система подготовки инженерных кадров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Станислав Скороход мечтает строить корабли. И вот уже девятый год занимается судомоделированием. А теперь развивает свои способности в новом Центре технического творчества детей и молодежи. Здесь созданы все условия для обучения юных инженеров. В лаборатории ребята работают с современными материалами, занимаются слесарным и столярным делом.

Станислав Скороход, учащийся Гимназии № 3:

У нас тут расположены 3D-принтеры. Это и работа с компьютерами, новая эра. Мы учимся работать на компьютерах, распечатывать.

Михаил Шеремета, педагог дополнительного образования Центра технического творчества детей и молодежи:

Возраст обучающихся у нас с 7 до 18 лет. Ребят учим практически всему. Потому что это моделизм, где-то надо что-то самому придумать.