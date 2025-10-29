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Уникальная система подготовки инженерных кадров – чем удивляет Центр технического творчества?

29 октября 2025 18:05
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Печатать дома будущего на 3D-принтерах, программирование искусственного интеллекта и создание беспилотников. В новом Центре технического творчества создана уникальная система подготовки инженерных кадров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открыто 18 лабораторий с высокотехнологичным оборудованием. Его изготовили столичные предприятия. А в формировании учебно-методической базы принимали участие вузы и колледжи.

Уникальная система подготовки инженерных кадров – чем удивляет Центр технического творчества?-2

Станислав Скороход мечтает строить корабли. И вот уже девятый год занимается судомоделированием. А теперь развивает свои способности в новом Центре технического творчества детей и молодежи. Здесь созданы все условия для обучения юных инженеров. В лаборатории ребята работают с современными материалами, занимаются слесарным и столярным делом.

Станислав Скороход, учащийся Гимназии № 3:
У нас тут расположены 3D-принтеры. Это и работа с компьютерами, новая эра. Мы учимся работать на компьютерах, распечатывать.

Михаил Шеремета, педагог дополнительного образования Центра технического творчества детей и молодежи:
Возраст обучающихся у нас с 7 до 18 лет. Ребят учим практически всему. Потому что это моделизм, где-то надо что-то самому придумать.

Уникальная система подготовки инженерных кадров – чем удивляет Центр технического творчества?-4

Научиться в центре можно и виртуозному управлению картом или мотоциклом. Также есть комплект необходимых инструментов для ремонта и обслуживания техники.

Уникальная система подготовки инженерных кадров – чем удивляет Центр технического творчества?-6

Дарья Авсюк, корреспондент:
От виртуальных моделей – к реальным разработкам. В лаборатории автомототехники все по-взрослому: полноценный шиномонтаж, станки, электрокары. Здесь занимаются будущие инженеры-конструкторы и сервисные специалисты для автомобильной отрасли.

18 учебных лабораторий и более 280 объединений по интересам. В Центре технического творчества созданы условия, чтобы подготовить новое поколение инженеров и технологов. Также это стартовая площадка для тех, кто уже завтра будет развивать белорусскую науку и промышленность.

Подробности в видео.

# It-технологии # Дарья Авсюк # Дети # Технологии

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