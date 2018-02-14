В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов

Новости Беларуси. Большое счастье. Сразу 10 пар молодоженов обручились в День всех влюблённых в ЗАГСе Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Несмотря на рабочий день, 14 февраля здесь свадебный бум. Для молодож е нов особенная программа: аниматоры-мимы, музыкальный коллектив и романтические подарки.

Сергей Лабицкий:

Уделили внимание каждой паре. Все было индивидуально. Объем подарков, объём теплых слов, объем эмоций. Достаточно насыщено.

Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС Октябрьского района:

Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, на повышение достижений института семьи, поэтому мы пробуем новые формы работы.