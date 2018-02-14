В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов

Новости Беларуси. Большое счастье. Сразу 10 пар молодоженов обручились в День всех влюблённых в ЗАГСе Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Большое счастье. Сразу 10 пар молодоженов обручились в День всех влюблённых в ЗАГСе Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несмотря на рабочий день, 14 февраля здесь свадебный бум. Для молодоженов особенная программа: аниматоры-мимы, музыкальный коллектив и романтические подарки.
Сергей Лабицкий:
Уделили внимание каждой паре. Все было индивидуально. Объем подарков, объём теплых слов, объем эмоций. Достаточно насыщено.
Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС Октябрьского района:
Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, на повышение достижений института семьи, поэтому мы пробуем новые формы работы.
Торжественную регистрацию пары не планировали, однако сюрприз, подготовленный отделом ЗАГС, оценили. Здесь всегда рады свадебному буму, и не только в праздники.