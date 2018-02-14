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В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов

14 февраля 2018 18:18
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Новости Беларуси. Большое счастье. Сразу 10 пар молодоженов обручились в День всех влюблённых в ЗАГСе Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов -1

Несмотря на рабочий день, 14 февраля здесь свадебный бум. Для молодоженов особенная программа: аниматоры-мимы, музыкальный коллектив и романтические подарки.  

В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов -3

Сергей Лабицкий:  
Уделили внимание каждой паре. Все было индивидуально. Объем подарков, объём теплых слов, объем эмоций. Достаточно насыщено.

В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов -5

Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС Октябрьского района:  
Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, на повышение достижений института семьи, поэтому мы пробуем новые формы работы.  

В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов -8

Торжественную регистрацию пары не планировали, однако сюрприз, подготовленный отделом ЗАГС, оценили. Здесь всегда рады свадебному буму, и не только в праздники.  

В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов -10

В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов -12

В ЗАГСе Октябрьского района в День влюблённых обручились 10 пар молодожёнов -14

# общество # Свадьба # Фотофакт # Ксения Васильева # Сергей Лабицкий

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