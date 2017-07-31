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В возрасте 90 лет скончался председатель известного колхоза «Советская Белоруссия» Владимир Бедуля

31 июля 2017 10:26
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Новости Беларуси. Его называли крепким крестьянином, выдающимся хлеборобом и талантливым руководителем. Ушел из жизни Владимир Бедуля председатель известного колхоза «Советская Белоруссия», который он возглавил в 29 лет и руководил полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В возрасте 90 лет скончался председатель известного колхоза «Советская Белоруссия» Владимир Бедуля-1

Трудовой подвиг Владимира Леонтьевича стал возможен благодаря замечательным способностям его как организатора, а также глубоким профессиональным знаниям. Ему были присущи лучшие черты хозяйственника – рачительное отношение к земле, преданность сельскому ремеслу, любовь к людям и родному краю. В городе Каменец указом Президента был установлен бронзовый бюст Владимира Бедули.

# общество # Некролог

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