В возрасте 90 лет скончался председатель известного колхоза «Советская Белоруссия» Владимир Бедуля

Новости Беларуси. Его называли крепким крестьянином, выдающимся хлеборобом и талантливым руководителем. Ушел из жизни Владимир Бедуля председатель известного колхоза «Советская Белоруссия», который он возглавил в 29 лет и руководил полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудовой подвиг Владимира Леонтьевича стал возможен благодаря замечательным способностям его как организатора, а также глубоким профессиональным знаниям. Ему были присущи лучшие черты хозяйственника – рачительное отношение к земле, преданность сельскому ремеслу, любовь к людям и родному краю. В городе Каменец указом Президента был установлен бронзовый бюст Владимира Бедули.