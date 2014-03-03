Новости Беларуси. Легендарный белорусский отряд «Альфа» 3 марта отмечает 24-летие. Это специальное антитеррористическое подразделение КГБ — одно из самых эффективных и опытных в мире. Боевой отряд за 5 минут в случае тревоги готов выехать в любую точку страны.

Чтобы попасть в группу «Альфа», нужно пройти строгий отбор. Все бойцы с высшим образованием. Большинство из них знает иностранные языки. Есть профессора и кандидаты наук, а также профессиональные спортсмены. Мастера спорта и даже призеры Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.