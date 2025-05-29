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В войска Беларуси поступили новые и модернизированные средства связи

29 мая 2025 06:24
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Белорусская армия обновляет парк техники. В войска поступили новые и модернизированные средства связи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – радиорелейные комплексы, командно-штабные машины, мобильные узлы связи, более сотни переносных образцов. Ключи от станций командирам подразделений в торжественной обстановке вручил начальник связи Вооруженных Сил.

В войска Беларуси поступили новые и модернизированные средства связи-2

Вадим Романив, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Мы постоянно мониторим потребности войск в обеспечении всех видов услуг связи и, соответственно, оперативно принимаем решения по их реализации. Это нам и позволяет идти в ногу со временем и оперативно на это реагировать. Сегодня выданы большая линейка средств и комплексов связи: от цифровых радиорелейных станций, мобильные узлы связи, комплексные аппаратные связи, командно-штабные машины и большое количество переносных средств и комплексов связи, которые сегодня наиболее востребованы в тактическом звене управления и успешно выполняют свои функции.

В войска Беларуси поступили новые и модернизированные средства связи-4

Поддержанию Вооруженных Сил в боевой готовности, оснащению современными образцами – пристальное внимание. В белорусской армии поэтапно идет плановая модернизация, обновление парка вооружения, военной и специальной техники. С учетом современных вызовов и угроз появляются новые разработки.

# Вооруженные силы Беларуси # Вадим Романив

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