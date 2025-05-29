В войска Беларуси поступили новые и модернизированные средства связи

Вадим Романив, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы постоянно мониторим потребности войск в обеспечении всех видов услуг связи и, соответственно, оперативно принимаем решения по их реализации. Это нам и позволяет идти в ногу со временем и оперативно на это реагировать. Сегодня выданы большая линейка средств и комплексов связи: от цифровых радиорелейных станций, мобильные узлы связи, комплексные аппаратные связи, командно-штабные машины и большое количество переносных средств и комплексов связи, которые сегодня наиболее востребованы в тактическом звене управления и успешно выполняют свои функции.