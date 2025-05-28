В Речице прошла патриотическая акция «Марш Победы»

Марафон торжеств к 80-летию судьбоносных событий 1945-го продолжается. «Марш Победы» 28 мая приняла Речица. Патриотическая акция охватит все города, награжденные в 2025 году вымпелом «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке у городского амфитеатра развернулась выставка стрелкового оружия – жители и гости райцентра могли попрактиковаться в его сборке, а также примерить военную экипировку. Главное место в экспозиции заняли легендарные танки Т-34. Именно они немало помогли нашим бойцам во время освобождения Беларуси и привели к Великой Победе.

У нас папа пограничник. Это наш профессиональный праздник. Детей, скорее всего, потому что он очень гордится своим отцом. У нас дедушка – военный майор. И в МЧС отработал. И второй дедушка у нас служил в Афганистане. Поэтому у нас целая диаспора военных. Очень красиво все организовано. Организаторы молодцы, вообще супер просто.

Для города событие действительно знаковое – уроженцы речицкой земли прославляли свой край отважными подвигами на фронте. За 27 месяцев фашистской оккупации район потерял практически 6 тысяч мирных жителей, а населенные пункты были практически стерты с земли. Несмотря ни на что, в этой местности действовали очаги народного сопротивления.