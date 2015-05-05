Подробности начала Великой Отечественной и оборонительных сражений 41-го в телеэкскурсии по музею истории ВОВ

О драматической истории о защитниках Брестской крепости, известных всему миру. Ее оборона стала символом мужества, отваги и противостояния. Это единственная крепость, которая получила звание Героя в Советском союзе. Вопреки планам вермахта, цитадель продержалась, по самым скромным подсчетам, месяц. Для сравнения — чтобы оккупировать всю Данию, нацистам потребовался 1 день, Нидерланды — 15 дней, Бельгию — 19 дней.

Ирина Мартьянова, ведущая СТВ, узнала подробности начала Великой Отечественной и оборонительных сражений 1941 года. Телеканал СТВ представляет очередную серию специального проекта к юбилею Победы.