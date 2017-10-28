Под Могилёвом представители силовых ведомств научились обходиться со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров

Новости Беларуси. Искать затонувшие клады и работать под водой при низких температурах. Под Могилёвом в 188 инженерной бригаде представители силовых ведомств учились обходится со снаряжением, которое позволяет работать на глубине до 20 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецификой этих сборов было то, что погружаться пришлось практически при нулевой видимости.

Александр Анчук, командир учебного водолазного взвода:

На момент обучения мы прошли все виды снаряжения, изучили медицинское обеспечение водолазных спусков.