Прямой эфир

Кубраков оценил готовность Могилевского специализированного лицея МВД к началу учебного года

23 августа 2024 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Готовность Могилевского специализированного лицея МВД к началу учебного года оценило руководство министерства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечен большой объем проделанной работы, дан ряд указаний.

Кубраков оценил готовность Могилевского специализированного лицея МВД к началу учебного года-2

Основная задача – создать комфортную для учебы, занятий спортом и досуга обстановку. После заселения учащихся и ознакомления родителей с условиями проживания будут собраны все замечания и пожелания, чем еще необходимо доукомплектовать новый комплекс сооружений. Осваивать программу и знакомиться с профессией стражей порядка в стенах учебного заведения будут около 200 юношей из всех регионов.

Учитывая важность лицея для системы МВД, и чтобы учащиеся своевременно сели за парты, руководящий состав министерства проведет субботник по наведению порядка. Свои двери Могилевский специализированный лицей МВД распахнет в День знаний. Это второе подобное ведомственное учреждение образования: первое успешно функционирует в Минске.

# Иван Кубраков # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области вырос объём валового регионального продукта на 6,9% по сравнению с 2023 годом
22 августа 2024 20:08

В Минской области вырос объём валового регионального продукта на 6,9% по сравнению с 2023 годом

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси посетил приграничные районы
22 августа 2024 20:01

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси посетил приграничные районы

Пустовой: Белорусский человек должен прежде всего помнить, до чего довели идеи Позняка и Шушкевича
22 августа 2024 19:58

Пустовой: Белорусский человек должен прежде всего помнить, до чего довели идеи Позняка и Шушкевича