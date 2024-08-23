Кубраков оценил готовность Могилевского специализированного лицея МВД к началу учебного года

Основная задача – создать комфортную для учебы, занятий спортом и досуга обстановку. После заселения учащихся и ознакомления родителей с условиями проживания будут собраны все замечания и пожелания, чем еще необходимо доукомплектовать новый комплекс сооружений. Осваивать программу и знакомиться с профессией стражей порядка в стенах учебного заведения будут около 200 юношей из всех регионов.

Учитывая важность лицея для системы МВД, и чтобы учащиеся своевременно сели за парты, руководящий состав министерства проведет субботник по наведению порядка. Свои двери Могилевский специализированный лицей МВД распахнет в День знаний. Это второе подобное ведомственное учреждение образования: первое успешно функционирует в Минске.