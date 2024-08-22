В Минской области вырос объём валового регионального продукта на 6,9% по сравнению с 2023 годом

Привлечение инвестиций, поиск новых рынков сбыта и создание рабочих мест. В Миноблисполкоме обсудили приоритеты развития центрального региона и социально-экономические показатели за первое полугодие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Привлечение инвестиций, поиск новых рынков сбыта и создание рабочих мест. В Миноблисполкоме обсудили приоритеты развития центрального региона и социально-экономические показатели за первое полугодие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Отмечается положительная динамика. Валовой региональный продукт увеличился почти на 7 % к уровню прошлого года. Хорошие показатели и по привлечению иностранных инвестиций. На это повлияло в том числе и развитие программы «Один район – один проект». Только за два года реализовано 6 инициатив. Всего в перечне свыше полусотни проектов. Промышленный потенциал намерены развивать и дальше. Активно работают – с кадрами. Так, благодаря открытию новых производств планируется создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест.
Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Необходимо отметить, что по итогам первого полугодия мы выполнили все показатели прогнозные, в том числе наш ключевой показатель по валовому региональному продукту. Стоит отметить, что по итогам семи месяцев мы также наблюдаем положительную тенденцию, показатель по ВРП также выполняется. Инвестиции – более 110 %, поэтому, с одной стороны, вроде как все хорошо, но расслабляться, как говориться, наверное, рано.
Также на заседании прошла торжественная церемония награждения лучших госслужащих Минской области. Высоких наград удостоены более 10 человек. За безупречную службу и трудовые заслуги им вручили медали и благодарность Президента.