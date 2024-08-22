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В Минской области вырос объём валового регионального продукта на 6,9% по сравнению с 2023 годом

22 августа 2024 20:08
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Привлечение инвестиций, поиск новых рынков сбыта и создание рабочих мест. В Миноблисполкоме обсудили приоритеты развития центрального региона и социально-экономические показатели за первое полугодие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области вырос объём валового регионального продукта на 6,9% по сравнению с 2023 годом-2

Отмечается положительная динамика. Валовой региональный продукт увеличился почти на 7 % к уровню прошлого года. Хорошие показатели и по привлечению иностранных инвестиций. На это повлияло в том числе и развитие программы «Один район – один проект». Только за два года реализовано 6 инициатив. Всего в перечне свыше полусотни проектов. Промышленный потенциал намерены развивать и дальше. Активно работают – с кадрами. Так, благодаря открытию новых производств планируется создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест.

В Минской области вырос объём валового регионального продукта на 6,9% по сравнению с 2023 годом-4

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Необходимо отметить, что по итогам первого полугодия мы выполнили все показатели прогнозные, в том числе наш ключевой показатель по валовому региональному продукту. Стоит отметить, что по итогам семи месяцев мы также наблюдаем положительную тенденцию, показатель по ВРП также выполняется. Инвестиции – более 110 %, поэтому, с одной стороны, вроде как все хорошо, но расслабляться, как говориться, наверное, рано.

В Минской области вырос объём валового регионального продукта на 6,9% по сравнению с 2023 годом-6

Также на заседании прошла торжественная церемония награждения лучших госслужащих Минской области. Высоких наград удостоены более 10 человек. За безупречную службу и трудовые заслуги им вручили медали и благодарность Президента.

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