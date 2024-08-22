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Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси посетил приграничные районы

22 августа 2024 20:01
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Госсекретарь Совета безопасности посетил приграничные районы, где подразделения Вооруженных Сил выполняют задачи по усилению государственной границы Беларуси на южных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович отметил, что в нашей стране владеют геополитической обстановкой и принимают действенные меры, направленные на обеспечение безопасности государства и выстраивание добрососедских отношений с соседними странами. Сегодня личный состав сил специальных операций, механизированных подразделений, силы и средства противовоздушной обороны осуществляет охрану и прикрытие государственной границы на южном операционном направлении. При выполнении задач в районах особое внимание уделяется изучению опыта проведения специальной военной операции в Украине, тех способов и методов ведения боевых действий, которые используют и украинские, и российские военнослужащие.

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси посетил приграничные районы-2

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Когда я проехал по району выполнения задач нашими подразделениями, пообщался с командирами, я убедился, что они четко знают те задачи, которые им поставлены, те направления, те рубежи выхода при необходимости для защиты и прикрытия наших оперативных направлений. Радует, что у командиров, офицеров и у личного состава, военнослужащих, в том числе срочной службы, есть понимание, для чего они сюда вышли, что они являются сегодня защитниками своего Отечества, что на них возложена задача обеспечить безопасность нашей страны, безопасные условия жизни их родителей, семей и близких, чтобы гражданское население нашей страны могло выполнять те задачи, которые сегодня возлагаются на них.

Белорусские военнослужащие обеспечены самыми современными средствами радиоэлектронной борьбы, средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам. Также задачи ставятся с учетом ведения контрдиверсионных действий.

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