В Витебской области в 2013 году ряды педагогов пополнят 720 молодых специалистов

Новости Беларуси. Они сеют разумное, доброе, вечное. На свои первые рабочие места уже прибыли молодые педагоги. Только на Витебщине в 2013 году 1 сентября на работу выйдут более 700 молодых учителей. Причем до 70% – в сельские школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто пополнит ряды педагогов в текущем году, – Екатерина Спиридович. Девушка из Докшиц переехала в Витебский район. В Суражской школе молодую учительницу уже ждут ее первые первоклашки.

Екатерина Геннадьевна — девушка с характером, перед трудностями не пасует. Еще в колледже решила, что в родной Докшицкий район, поближе к дому, работать не поедет. Выбрала городской поселок Сураж. Уж очень привлекла молодого специалиста сама школа.

Екатерина Спиридович, учитель Суражской средней школы:

Когда я училась, я училась в базовой школе. Школа была маленькой, класс маленький. Я всегда хотела, ну, сама хотела учиться в большом классе, чтобы было много деток.

На работу в первый раз пойдет Катерина в первый класс. И будет у нее 12 учеников. Пока еще, правда, со всеми познакомиться не успела. Но самые любопытные ребята, не дожидаясь 1 сентября, сами забегают в школу посмотреть, кто же им будет помогать грызть гранит науки.

Катерина всего несколько дней назад приехала в Сураж и даже толком не обосновалась. Зато к встрече со своими первоклашками подготовилась основательно.

Екатерина Спиридович:

В этой папке я собирала какие-то методические разработки, разработки уроков. Ну, в этой папке. Здесь у меня собраны наглядные пособия, которые у меня уже есть. Так как в первом классе их потребуется очень много для работы с детьми.

Елена Пузыревская, директор Суражской средней школы:

Молодежь очень подстегивает педагогов, которые отработали много лет. Потому что с профессионализмом и с мастерством приходят, ну, как бы немножко размерная, ровная работа, в которой, ну, как бы нет ничего нового, и не настолько интересно и свежо это все. Молодежь нас поднимет. Более активными станут педагоги.

Екатерине Спиридович и еще трем десяткам ее молодых коллег, которые отправились по распределению в Витебский район, сразу предоставили жилье. Но девушка решила снимать комнату. Теперь здесь ее встречают, как родную.

Лариса Петровна сама много лет отдала школе. И тоже вела начальные классы. Теперь под одной крышей живут начинающий и маститый педагоги.

Лариса Игнаткова:

Люблю общение. Я ж педагог. Значит, без людей, без детей, не могу жить. Ну, и Катюша мне понравилась. Пожалуйста, пускай живет.

Екатерина Спиридович:

Я так думаю, что мне ее опыт поможет в своей профессии. Так как я молодой специалист, что-то посоветует, подскажет.

К слову, расходы на проживание девушке обязательно компенсируют. К тому же, обязуются выплачивать 20% надбавку, пока она будет считаться молодым специалистом. Помогут получить и высшее образование: Катерина поступила в этом году в педуниверситет.