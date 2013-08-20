«Белавиа» приостанавливает отправку рейсов в Египет на сентябрь

Новости Беларуси. Национальная авиакомпания приостанавливает на сентябрь отправку рейсов в Египет Это решение принято совместно с партнерами-заказчиками чартерных перевозок пассажиров и связано со сложной политической обстановкой в стране пирамид. До конца августа «Белавиа» будет в основном забирать улетевших отдыхающих. Несмотря на обострившуюся ситуацию, аэропорты в Египте работают безупречно, проблем с безопасностью там нет.
Белорусам ранее было рекомендовано пока воздержаться от поездок в эту страну. Туристическим компаниям - приостановить работу по отправке отдыхающих в Египет до снятия там чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Баранова, специалист по связям с общественностью Национальной авиакомпании «Белавиа»:
«Белавиа» осуществит еще 2 рейса в Хургаду и 1 рейс в Шарм-эль-Шейх, чтобы забрать граждан Беларуси, которые отправились на отдых. Пока что мы не можем говорить, насколько будет приостановлено сообщение между Минском и Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Планируем 30 августа выполнить последний рейс в Хургаду.
Ситуация в арабской стране остается достаточно напряженной. Уличные бои поутихли, но жарко становится на политическом фронте. «Братья-мусульмане» уже остались без духовного лидера. Мухаммед Бадиа был арестован в своей квартире в пригороде Каира. Его обвиняют в подстрекательстве к насилию, а также причастности к убийству демонстрантов.
В целом, правительство страны намерено запретить деятельность исламистского движения «Братья-мусульмане». Более того, как сообщают местные СМИ, новая конституция Египта может и вовсе наложить вето на создание религиозных партий.