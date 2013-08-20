«Белавиа» приостанавливает отправку рейсов в Египет на сентябрь

Новости Беларуси. Национальная авиакомпания приостанавливает на сентябрь отправку рейсов в Египет Это решение принято совместно с партнерами-заказчиками чартерных перевозок пассажиров и связано со сложной политической обстановкой в стране пирамид. До конца августа «Белавиа» будет в основном забирать улетевших отдыхающих. Несмотря на обострившуюся ситуацию, аэропорты в Египте работают безупречно, проблем с безопасностью там нет.

Белорусам ранее было рекомендовано пока воздержаться от поездок в эту страну. Туристическим компаниям - приостановить работу по отправке отдыхающих в Египет до снятия там чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Баранова, специалист по связям с общественностью Национальной авиакомпании «Белавиа»:

«Белавиа» осуществит еще 2 рейса в Хургаду и 1 рейс в Шарм-эль-Шейх, чтобы забрать граждан Беларуси, которые отправились на отдых. Пока что мы не можем говорить, насколько будет приостановлено сообщение между Минском и Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Планируем 30 августа выполнить последний рейс в Хургаду.

Ситуация в арабской стране остается достаточно напряженной. Уличные бои поутихли, но жарко становится на политическом фронте. «Братья-мусульмане» уже остались без духовного лидера. Мухаммед Бадиа был арестован в своей квартире в пригороде Каира. Его обвиняют в подстрекательстве к насилию, а также причастности к убийству демонстрантов.

В целом, правительство страны намерено запретить деятельность исламистского движения «Братья-мусульмане». Более того, как сообщают местные СМИ, новая конституция Египта может и вовсе наложить вето на создание религиозных партий.

Впрочем, наблюдатели сомневаются, что эта демонстрация силы со стороны нынешней власти способна ослабить религиозную организацию. «Братья» уже объявили имя временного преемника своего лидера. Им стал известный по сотрудничеству с «Аль-Каидой» Махмуд Иззат. А потому градус «полемики» в Египте, после ареста Бадиа, вероятнее всего, лишь возрастет.