В Минске планируется создать дополнительно около 400 точек доступа к сети WI-FI

Новости Беларуси. Всегда онлайн. В самых людных местах столицы станет больше точек доступа к сети WI-FI. А чтобы удовлетворить потребности горожан и туристов, которые приедут в Минск на чемпионат мира по хоккею, планируется создать дополнительно около 400 точек доступа.

Уже в 2014 году посетить Интернет-сайты можно будет в гостиницах города и возле крупных спортивных объектов. К слову, сегодня в столице насчитывается около 450 мест беспроводного доступа в Интернет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.