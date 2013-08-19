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В Минске планируется создать дополнительно около 400 точек доступа к сети WI-FI

19 августа 2013 18:48
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Новости Беларуси. Всегда онлайн. В самых людных местах столицы станет больше точек доступа к сети WI-FI. А чтобы удовлетворить потребности горожан и туристов, которые приедут в Минск на чемпионат мира по хоккею, планируется создать дополнительно около 400 точек доступа. 
 
Уже в 2014 году посетить Интернет-сайты можно будет в гостиницах города и возле крупных спортивных объектов. К слову, сегодня в столице насчитывается около 450 мест беспроводного доступа в Интернет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
# общество # Интернет

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