Брюс Бакнелл (посол Великобритании): «За 9 месяцев 2013 года в Британии обучается уже 160 студентов из Беларуси»

Совсем скоро белорусы смогут получить настоящее британское образование, сообщили в программе «Утро» на СТВ. О возможностях его получения рассказал посол Великобритании в Беларуси Брюс Бакнелл.

Какие вузы предпочитают белорусы в Британии для обучения?

Брюс Бакнелл, посол Великобритании в Республике Беларусь:

Я думаю, что студенты выбирают разные вузы. Потому что у нас в стране очень много вариантов университетов. Среди самых престижных и популярных – Кембридж, Оксфорд, Лондонская школа экономики. Но есть другие вузы, которые предлагают образование для иностранцев. Также предоставляется широкий выбор возможностей для получения образования не только в университетах.

Сколько белорусских студентов обучается в Великобритании сегодня?

Брюс Бакнелл, посол Великобритании в Республике Беларусь:

В прошлом году на учебу выехало почти 150 студентов из Беларуси. А за 9 месяцев этого года их обучается уже 160.

Что дают гранты на обучение и как их можно получить?

Брюс Бакнелл:

Гранты покрывают всю стоимость обучения в университете. Уже 20 лет Министерство иностранных дел в Великобритании выделяет стипендию для белорусов, так называемую «Chevening Scholarship». И подать документы можно до 1 ноября. Но у нас много информации о других стипендиях на нашем сайте: ukinbelarus.fco.gov.uk.

Существую ли какие-то льготы для получения этих грантов?

Брюс Бакнелл:

Британские университеты предоставляют скидки на обучение тем студентам, которые отлично учатся, но имеют финансовые трудности.

Если студент получил грант, какие действия он должен дальше предпринимать?

Брюс Бакнелл, посол Великобритании в Республике Беларусь:

Первым делом, надо получить британскую визу и готовиться к жизни и учебе в Великобритании. В другой стране, конечно, отличная от Беларуси ситуация.