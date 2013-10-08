Брюс Бакнелл (посол Великобритании): «За 9 месяцев 2013 года в Британии обучается уже 160 студентов из Беларуси»

Совсем скоро белорусы смогут получить настоящее британское образование, сообщили в программе «Утро» на СТВ. О возможностях его получения рассказал посол Великобритании в Беларуси Брюс Бакнелл.
Какие вузы предпочитают белорусы в Британии для обучения?
Брюс Бакнелл, посол Великобритании в Республике Беларусь:
Я думаю, что студенты выбирают разные вузы. Потому что у нас в стране очень много вариантов университетов. Среди самых престижных и популярных – Кембридж, Оксфорд, Лондонская школа экономики. Но есть другие вузы, которые предлагают образование для иностранцев. Также предоставляется широкий выбор возможностей для получения образования не только в университетах.
Сколько белорусских студентов обучается в Великобритании сегодня?
Брюс Бакнелл, посол Великобритании в Республике Беларусь:
В прошлом году на учебу выехало почти 150 студентов из Беларуси. А за 9 месяцев этого года их обучается уже 160.
Что дают гранты на обучение и как их можно получить?
Брюс Бакнелл:
Гранты покрывают всю стоимость обучения в университете. Уже 20 лет Министерство иностранных дел в Великобритании выделяет стипендию для белорусов, так называемую «Chevening Scholarship». И подать документы можно до 1 ноября. Но у нас много информации о других стипендиях на нашем сайте: ukinbelarus.fco.gov.uk.
Существую ли какие-то льготы для получения этих грантов?
Брюс Бакнелл:
Британские университеты предоставляют скидки на обучение тем студентам, которые отлично учатся, но имеют финансовые трудности.
Если студент получил грант, какие действия он должен дальше предпринимать?
Брюс Бакнелл, посол Великобритании в Республике Беларусь:
Первым делом, надо получить британскую визу и готовиться к жизни и учебе в Великобритании. В другой стране, конечно, отличная от Беларуси ситуация.