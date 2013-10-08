В Токио построили многоквартирный дом, оборудованный винным погребом. Жильцам будут предоставляться услуги сомелье по вызову

Искать истину можно везде. Но еще древние римляне знали, что её можно найти в вине. Данные поиски столетиями вдохновляли людей искусства на создание шедевров. И вино стало их неизменным спутником в этом.

Как и в прошлом, так и в настоящем вино остается неисчерпаемым источником вдохновения.

Так истинным ценителям вин теперь будет где с комфортом поселиться в Токио. Здесь построили специальный многоквартирный дом, оборудованный винным погребом. Кроме того, жильцам будут предоставляться услуги сомелье по вызову.

Это десятиэтажное здание так и называется «Винные апартаменты». В его подвале имеется помещение с контролем температуры воздуха, рассчитанное на хранение 10 тысяч бутылок.

Кроме того, каждая из 18 квартир оборудована специальным холодильником для хранения вина, а также стойкой для бокалов.

Такаюки Судзуки, президент компании:

Мы хотели создать жилое пространство, которое внесет в вашу жизнь радость. Вот поэтому мы спроектировали «Винные апартаменты». Надеемся, что нам удастся исполнить мечты страстных любителей вина, которые не устают ценить этот напиток целыми днями.

В середине ноября на первом этаже здания будет открыто бистро. Туда постояльцы смогут спускаться, чтобы распить бутылочку, в том числе и из собственной коллекции. Это им обойдется примерно в 20 долларов. Также здесь можно будет заказать еду с доставкой на дом.

Самилье будут приходить сюда по выходным. Жильцы смогут воспользоваться советами о том, как сочетать вино с пищей. А еще их можно будет нанимать на вечеринки.

Ватару Ивамото, сомелье:

У каждого винного маньяка есть свои страны и регионы, в которых они особенно заинтересованы. И мы, сомелье, помогаем этим ценителям вин построить свое сообщество, которое поможет углубить знания и расширить мир вин. В Японии мало сомелье и вызвать его на дом, чтобы получить профессиональное обслуживание, практически невозможно. Но в этих винных апартаментах эти услуги доступны.

Компания, построившая этот дом, в 2015 году планирует построить еще один подобный, но уже на 30 квартир. Её президент уверен, что это – отличное вложение денег.

Такаюки Судзуки, президент компании:

Поскольку Токио принимает олимпиаду, стоимость особняков, земли и квартир будет расти. Поэтому мы ждем инвестора, который купит весь квартал. Думаю того, кто это сделает, в будущем ожидает огромная прибыль.

Впрочем, эта компания ориентируется не только на любителей вина. Она также уже построила многоэтажку для музыкантов с усиленной шумоизоляцией.