Роман под пулями войны: удивительные и трогательные истории любви

Они были молодыми, хотели жить, любить, радоваться. И даже война не стала помехой для того, чтобы в сердце поселилось тепло.

Валентине Ивановне не было ещё 18, когда она уже таскала на себе раненых с поля боя и только успевала пригибаться, слыша свист снарядов. А однажды не успела…шальная пуля задела молодую санитарку. Хотя, пожалуй, всё в нашей жизни не случайно. После госпиталя судьба выбрала для неё первый белорусский фронт под Речицей.

Старший лейтенант Николай Мазанов никогда не говорил о своих чувствах. Некогда, да и время казалось неподходящим. Они просто молча любили и ждали.

После демобилизации молодая Валя собиралась уехать в Москву и поступить в медицинский университет на хирурга. Однако влюблённый командир решил всё по-мужски.

Расписались прямо в Берлине в военном консульстве. Свадебный вальс танцевали под гармошку, но туфельки и платье у невесты всё же были. А дальше 60 счастливых лет, двое сыновей, время на свидания и разговоры. Сейчас Валентине Ивановне 94 года. Её мужа нет уже больше 10 лет, но история романа под пулями хранится на фотографиях и в памяти.

Трудолюбивая Валентина Муравьёва понравилась немецкой фрау и та забрала к себе девушку в качестве прислуги. Там же в боях за родину Иван Науменко получил серьёзное ранение и попал в госпиталь неподалёку.

Любовь исцеляет. Очень быстро Иван поправился и снова ушёл на фронт. Валентина писала ему длинные письма и те редкие несколько строк в ответ были самыми долгожданными для неё. Ведь значит любимый жив. После войны судьба снова свела их в Ошмянах.

А некоторым война дарила любовь, но и в то же время отнимала.

Клавушка пришла к Виктору на небеса именно такой, какой он её запомнил много лет назад. Валечка и Иван там же поют вместезнаменитую «Катюшу», а вот кареглазому командиру придётся подождать свою санитарку. И дай бог не одно десятилетие.