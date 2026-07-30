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В Беларуси планомерно завершают подготовку к отопительному сезону

30 июля 2026 06:29
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Строго следуя утвержденному графику: организации государственного производственного объединения планомерно завершают подготовку к отопительному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планомерно завершают подготовку к отопительному сезону-2

Из 92 запланированных паспортов готовности теплоисточников уже получена почти половина. Потребители тепла опережают график – документы оформлены примерно на 60 %. Торфяная промышленность полностью готова к зимним пиковым нагрузкам. На складах накоплено почти миллион тонн сырья, а также порядка 375 тысяч тонн готовых топливных брикетов и сушенки. Более 71 тысячи тонн твердого топлива уже отгружено в регионы.

В Беларуси планомерно завершают подготовку к отопительному сезону-4

Александр Белкин, начальник управления по формированию научной политики и обеспечению общих видов деятельности ГПО «Белтопгаз»:
Как показала прошлая наша зима, у нас была непривычно морозная зима, держалась отрицательная температура на протяжении долгого времени. Поэтому с учетом этого мы и готовимся к предстоящей зиме. То есть мы даже готовы к запасу, у нас всегда есть. 

В Беларуси планомерно завершают подготовку к отопительному сезону-6

Михаил Шевалдин, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:
У нас запланировано большое количество мероприятий, в том числе проводимые ремонты, какие-то диагностические операции – готовность систем противопожарной автоматики, противопожарных систем, подготовка персонала. Эти у нас мероприятия выполняются в течение длительного промежутка времени, в том числе к настоящему моменту.

Стопроцентная готовность всех объектов будет обеспечена к 30 сентября. Энергетики гарантируют, что никто в Беларуси не останется без тепла, а в домах будет комфортно.

# Отопительный сезон

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