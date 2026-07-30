В Беларуси планомерно завершают подготовку к отопительному сезону

Строго следуя утвержденному графику: организации государственного производственного объединения планомерно завершают подготовку к отопительному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строго следуя утвержденному графику: организации государственного производственного объединения планомерно завершают подготовку к отопительному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из 92 запланированных паспортов готовности теплоисточников уже получена почти половина. Потребители тепла опережают график – документы оформлены примерно на 60 %. Торфяная промышленность полностью готова к зимним пиковым нагрузкам. На складах накоплено почти миллион тонн сырья, а также порядка 375 тысяч тонн готовых топливных брикетов и сушенки. Более 71 тысячи тонн твердого топлива уже отгружено в регионы.
Александр Белкин, начальник управления по формированию научной политики и обеспечению общих видов деятельности ГПО «Белтопгаз»:
Как показала прошлая наша зима, у нас была непривычно морозная зима, держалась отрицательная температура на протяжении долгого времени. Поэтому с учетом этого мы и готовимся к предстоящей зиме. То есть мы даже готовы к запасу, у нас всегда есть.
Михаил Шевалдин, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:
У нас запланировано большое количество мероприятий, в том числе проводимые ремонты, какие-то диагностические операции – готовность систем противопожарной автоматики, противопожарных систем, подготовка персонала. Эти у нас мероприятия выполняются в течение длительного промежутка времени, в том числе к настоящему моменту.
Стопроцентная готовность всех объектов будет обеспечена к 30 сентября. Энергетики гарантируют, что никто в Беларуси не останется без тепла, а в домах будет комфортно.