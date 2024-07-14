Что определило судьбу государств СНГ? Лукашенко о 90-х

Говорят, себя нужно сравнивать только с самим собой и ни с кем кроме. Но все мы смотрим по сторонам и особенно внимательно следим за теми, с кем долго жили в одной семье, в одном общем доме. Когда Союз, который звался нерушимым, окончательно рухнул и раскололся, образовавшиеся государства вместе с независимостью получили ворох проблем и вопросов. Все страны СНГ решали две главные задачи – приватизация бывших советских предприятий и месторождений, и вторая, которая вытекала из первой, – организация новой власти.

Все политические кризисы в СНГ имели главный фактор: до момента получения независимости республики были парламентскими, то есть в них не было одного центра силы, например, президента, который мог принимать решения в общих интересах. Отсутствие центра власти приводило к тому, что криминал активно сращивался с депутатами и парламентскими фракциями, давал им деньги, скупал силовые органы, чтобы контролировать определенные этажи государства. В итоге уже через 3-4 года независимости страны СНГ встали перед дилеммой – либо проводить референдум и создавать пост президента и вертикаль власти, чтобы вывести страну из кризиса, как это первой сделала Беларусь, либо оставаться в состоянии парламентской или парламентско-президентской республики со слабыми полномочиями исполнительной власти.

Пожалуй, это была главная развилка, которая определила развитие государств СНГ на следующие 25 лет. Первую группу стран, которые выбрали сильную власть, теперь принято называть авторитарными: это Беларусь, Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, где власть была в итоге сконцентрирована у президентов. Это обеспечило стабилизацию, постепенное завершение военных конфликтов и создание собственных суверенных систем власти.

Вторая группа стран – Армения, Грузия, Молдова, Украина, до 2021 года Кыргызстан – так и остались парламентскими либо смешанными республиками, где полномочия президента были символическими. Это приводило к затяжными кризисам и цветным революциям, когда ни одна группа внутри страны не могла достаточно усилиться, чтобы взять власть, а значит, была вынуждена все время опираться на внешнюю поддержку.