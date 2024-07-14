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Совместные учения Беларуси и Китая – как зарубежные СМИ отреагировали на антитеррористическую тренировку?

14 июля 2024 19:20
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Обеспечение безопасности в общепринятом понимании – дело военных и дело коллективное. У нас есть стратегический партнер по Союзному государству – Россия, есть ОДКБ. И в одном, и в другом случае постоянно проводим совместные учения. Только недавно завершился этап с отработкой применения тактического ядерного оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Совместные учения Беларуси и Китая – как зарубежные СМИ отреагировали на антитеррористическую тренировку?-1

На территорию прибыл внушительный десант из Поднебесной. Это не первые подобные учения, например, схожие прошли в 2018 году в китайском Цзинане. Да и вообще, разве новость, что Беларусь и Китай в статусе «всепогодного партнерства»?

Совместные учения Беларуси и Китая – как зарубежные СМИ отреагировали на антитеррористическую тренировку?-4

У страха глаза велики, и по ту сторону нашей границы эксперты и аналитики ищут знаки, пытаются распознать, как же так вышло. Politico, например, видит прямую связь между учениями и саммитом НАТО. Мол, Китай так играет мускулами.

Совместные учения Беларуси и Китая – как зарубежные СМИ отреагировали на антитеррористическую тренировку?-7

А Associated Press связывает вступление Беларуси в ШОС и учения. И ничего, что между событиями временной люфт всего неделю? Мы ведь понимаем, что все это не вчера решалось, к любым учениям надо готовиться, как и уметь смотреть на несколько шагов вперед.

# Беларусь-Китай # общество

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