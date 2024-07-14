Совместные учения Беларуси и Китая – как зарубежные СМИ отреагировали на антитеррористическую тренировку?

Обеспечение безопасности в общепринятом понимании – дело военных и дело коллективное. У нас есть стратегический партнер по Союзному государству – Россия, есть ОДКБ. И в одном, и в другом случае постоянно проводим совместные учения. Только недавно завершился этап с отработкой применения тактического ядерного оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На территорию прибыл внушительный десант из Поднебесной. Это не первые подобные учения, например, схожие прошли в 2018 году в китайском Цзинане. Да и вообще, разве новость, что Беларусь и Китай в статусе «всепогодного партнерства»?

У страха глаза велики, и по ту сторону нашей границы эксперты и аналитики ищут знаки, пытаются распознать, как же так вышло. Politico, например, видит прямую связь между учениями и саммитом НАТО. Мол, Китай так играет мускулами.