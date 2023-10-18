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В Витебске появился «вежливый» фонарь – с ним можно поздороваться, а в ответ он приподнимает шляпу

18 октября 2023 07:08
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Новости Беларуси. Витебск стал первым городом, где появился «вежливый» фонарь, который приветствует прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске появился «вежливый» фонарь – с ним можно поздороваться, а в ответ он приподнимает шляпу-1

Интерактивный арт-объект разместили на одной из центральных улиц. Он уже стал героем атмосферных фото и видео горожан. В ответ на рукопожатие железной руки фонарь загорается и приподнимает шляпу. Реализовала проект за полгода команда в составе художника, дизайнеров, инженеров и программистов.

В Витебске появился «вежливый» фонарь – с ним можно поздороваться, а в ответ он приподнимает шляпу-4

Евгений Половинский, художник:
Мне захотелось сделать пространство, с которым можно взаимодействовать, то есть подключать другую часть мозга при взаимодействии с городской средой. Можно не только смотреть, но и трогать, тактильную часть мозга подключить в городской среде новая идея организации городского пространства. Мне очень хотелось бы, чтобы такие арт-объекты расширились от центра в разные стороны.

В Витебске появился «вежливый» фонарь – с ним можно поздороваться, а в ответ он приподнимает шляпу-7

Такого арт-объекта я еще не видел в Беларуси.

В Витебске появился «вежливый» фонарь – с ним можно поздороваться, а в ответ он приподнимает шляпу-10

К этому фонарю прийти, посмотреть на него всегда очень интересно.

В Витебске появился «вежливый» фонарь – с ним можно поздороваться, а в ответ он приподнимает шляпу-13

Мы здесь часто гуляем, будет приятно ходить, здороваться с фонарем.

В Витебске появился «вежливый» фонарь – с ним можно поздороваться, а в ответ он приподнимает шляпу-16

Евгений Половинский не первый раз радует своих земляков сюрпризами. Интерактивные качели с птицей и скамья, из деталей которой можно составить несколько картин, уже стали излюбленными местами отдыха.

# Арт-проекты # общество # Фотофакт

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