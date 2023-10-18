В Минской области стартуют комплексные учения по защите населения в случае ЧС

Новости Беларуси. Отработать действия по реагированию на различные нештатные ситуации. Комплексное учение по защите населения и территорий начинается сегодня в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде, в ближайшие дни – по 20 октября – в Пуховичском районе будет объявлено штормовое предупреждение о приближении циклона с порывами ветра до 25 метров в секунду и понижении температуры до минус 25.