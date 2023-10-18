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В Минской области стартуют комплексные учения по защите населения в случае ЧС

18 октября 2023 06:54
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Новости Беларуси. Отработать действия по реагированию на различные нештатные ситуации. Комплексное учение по защите населения и территорий начинается сегодня в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде, в ближайшие дни – по 20 октября – в Пуховичском районе будет объявлено штормовое предупреждение о приближении циклона с порывами ветра до 25 метров в секунду и понижении температуры до минус 25.

В Минской области стартуют комплексные учения по защите населения в случае ЧС-1

На смоделированные аварийные и нештатные ситуации, например, падение деревьев и снежные заметы на магистралях, будет реагировать районная комиссия по ЧС. Ей предстоит определить силы и средства, необходимые для оказания помощи людям и устранения последствий непогоды. Сегодня участники отработают теоретические и практические вводные для оценки общей готовности к проведению мероприятий гражданской обороны. Во второй половине дня аварийные службы будут ликвидировать имитированные последствия прохождения сильного ветра в агрогородке Дричин.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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