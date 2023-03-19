Подробности скандального дела об «агентах Кремля» в Польше. Кому выгодно сажать белорусских беглых?

Сдаваться так просто на Западе не собираются. Это понятно, хотя бы на примере шпионского скандала, который набирает обороты в Польше. На неделе стало известно, что в Жешуве задержали агентов Кремля, среди которых граждане Беларуси и даже Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По мнению польских спецслужб, они якобы собирали информацию о технике, которую отправляют в зону СВО. Казалось бы, все шито-крыто и даже сойдет за правду. Но наш корреспондент Костя Герцев провел собственное расследование и при более детальном рассмотрении понял, что дело шито белыми, местами даже бела-чырвона-белымі нитками, а если и пахнет скандалом, то, скорее, для польских властей, которые используют любую возможность, чтобы набить очки перед предстоящей избирательной кампанией.

Три десятка лет своей независимости они шли, шли и наконец пришли. «Польские спецслужбы впервые задержали российских шпионов» – таким громогласным заголовком на неделе разродились ведущие медиа страны-соседки. Но, как оказалось, гордиться здесь особо нечем.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

Польша записалась, как я говорю, в безоговорочную коалицию против России. И она ежедневно должна подтверждать свои союзнические обязанности по отношению к Америке. И поэтому Польша сейчас подтверждает это и обращает внимание только к Украине.

Переброска военной техники в Украину и была в поле зрения российских диверсантов – так заявляют все те же польские медиа. По их же информации, группа шпионов снимала на скрытые камеры эшелоны с вооружением вблизи приграничного аэропорта Жешув и полученную картинку сливала в сеть. Более никакой конкретики, лишь число задержанных – шестеро, трое из которых белорусы.

Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):

Что является свидетельством именно деятельности, направленным на помощь тем или иным разведорганам? Это способы отдельной специализированной лицензированной связи. Это необязательно тайники, но люди должны использовать меры конспирации, чтобы поддерживать свои контакты с кураторами. Этого, я так понимаю, никто объяснять не собирался. Кто является этими кураторами, тоже неизвестно. То есть получается, что белорусы являются шпионами просто по их этнической принадлежности.

Одна из назначенных польскими спецслужбами на роль шпионки девушка недавно и вовсе отметила свое совершеннолетие. Мария Медведева – белорусская студентка экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Второй задержанный ее парень – минчанин Владислав – переехал к возлюбленной месяц назад.

Александр Посмитюха, отец задержанного в Польше Владислава Посмитюхи:

Та пропаганда, которая существует на сегодня, она рисует какие-то красивые перспективы западного мира, радужная такая. Мы, взрослые, понимаем, что это все блеф и ерунда. Но молодым людям надо все проверить. И он хотел себя проверить, посмотреть, как этот мир устроен, чем он пахнет, этот мир западный. Само собой, это его страна, он ее любит.

Позже вскрылись другие подробности из личного дела псевдодиверсантов. Мария – участница акций протеста 2020-го. Было ли в 16 лет желание «перамен» осознанным? Вопрос, но спустя два года экс-студентка журфака БГУ по квоте уехала в Польшу. Судя по ее Instagram-странице, далее все вполне аполитично: сплошь кафе и влюбленные прогулки по Варшаве. Но с 7 марта на звонки от родных из Минска ни ответа, ни привета.

Александр Посмитюха:

9-го числа Виталию на телефон позвонила женщина с польским акцентом и рассказала, что он задержан в Люблине. Там какие-то статьи назвала, быстро говорила, не успел он даже записать. И что это связано со шпионажем. Тут мы и потеряли, как говорится, опору.

Министр внутренних дел Мариуш Каминьский новость о задержании группы российских диверсантов подтвердил только к вечеру. И опять без какой-либо конкретики. Удосужился назвать срок лишения свободы, предусмотренный Уголовным кодексом Польши за шпионаж в пользу другого государства – до 25 лет.

Александр Беляев:

Людям жизнь в значительной степени уже сломана, даже если произойдет некое чудо и с них снимут обвинения, мне сейчас непонятно, каким образом обвинения будут сниматься, когда их только-только, наоборот, предъявили. Такие серьезные обвинения, как шпионаж, они не снимаются просто так. Ни одна государственная структура после озвучивания своей позиции никогда спустя месяц, два, полгода, год не скажет, что она ошиблась или пошутила.

Александр Посмитюха:

Создали эту группу, они, может быть, дали им это задание, потом их же поймали, отчитались, получили медали. Дискредитировали типа русские спецслужбы, что они такие бестолковые, такую мы русскую группировку поймали сумасшедшую. В общем, кучу дивидендов наловили себе.

А они сейчас точно не помешают. В преддверии парламентских выборов Польша разделена на два лагеря. Первый – сторонники правящей партии Дуды и Моравецкого, которые ориентированы на активную восточную политику. Здесь и интересы американского ВПК, и вопрос контроля над Украиной, и, что самое важное, действия Варшавы против своего главного конкурента – Берлина. Вторая линия за оппозицией, которая, наоборот, ориентируется на Германию. Это партия «Гражданская платформа» бывшего премьера Туска и нынешнего мэра Варшавы Тшасковского. Они считают, что сотрудничать с немцами надо, а с Россией как минимум лучше не ссориться.

Мачей Вишневский:

Правящая партия «Право и справедливость» и главная оппозиционная партия «Гражданская платформа» заверяют своих поклонников, что они наверняка выиграют. Честно сказать, результат до последнего момента будет трудно предвидеть. Думаю, решат это последние три-четыре недели.

Увеличат ли российские шпионы рейтинги правящей партии – вопрос спорный, но ясно одно: тема борьбы с восточным агрессором в Варшаве только набирает обороты. И здесь уже не до солидарности, в расход идут все – и те белорусы, которые пару лет назад кричали о преданности западным идеалам. Еще один задержанный диверсант – наш соотечественник Николай Москаленко, даже на паспорт он фотографировался в военной форме НАТО. Больше про него ничего не известно, в 2021-м уехал из Беларуси и не возвращался.

Илья Бегун, экс-участник команды Фондов солидарности:

Они могли просто опровергать ту лживую пропаганду, которую сейчас поляки пытаются донести всем своим гражданам, гражданам Евросоюза и остальным. То есть человек просто мог опровергать что-то, что я не согласен или вообще это вранье. И после этого, если ты не по линии партии Дуды и Моравецкого что-то говоришь, то, пожалуйста, тебя за активную позицию могут задержать. К вопросу о демократии.