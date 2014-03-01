Александр Ластовский: Порядка 500 сотрудников милиции прошли курсы английского языка к ЧМ-2014 по хоккею

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители готовятся отметить очередную годовщину со дня образования службы. Такие даты, если употребить профессиональную лексику журналистов, становятся, как правило, информационным поводом для серьезного разговора, как, скажем, подведение итогов и определение задач на будущее. Но не только это послужило причиной поговорить о настоящем и будущем нашей милиции.

Сегодня в службе проходит реформа. Изменения в работе произошли и в связи с предстоящим чемпионатом мира по хоккею. Обо всем этом ведущая программы «Большой город» на СТВ говорила с начальником отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома, подполковником милиции Александром Ластовским.

Вся Беларусь, особенно Минск, готовится к ЧМ-2014 по хоккею. Как обстоит дело с изучением иностранного языка вашими сотрудниками?

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Мы направили порядка 500 сотрудников, лучших из лучших, подтянуть английский язык для того, чтобы можно было комфортно или хотя бы сносно общаться с иностранными гостями, помогать им в случае беды. Если познаний английского языка у милиционера не хватит, на помощь ему придет разговорник, в котором собраны наиболее типичные фразы для всех случаев жизни, которые могут произойти. Естественно, неприятных. Либо же милиционер может объяснить гражданину иностранного государства как пройти, куда пройти. Или какие-то особенности законодательства - что делать можно, а что нельзя.

Они еще учатся или курсы уже закончились?

Александр Ластовский:

Курсы уже закончились.

Они сдавали какой-то экзамен?

Александр Ластовский:

Экзамен они пройдут на чемпионате мира! Там им будет выставлена оценка. Я вам могу сказать, что это не первый подобный опыт у милиции. Детское «Евровидение» проводилось в Минске, поэтому принципиально новая схема нами была обкатана тогда. Сейчас нам предстоит повторить это все, но уже на более высоком уровне. И я практически не сомневаюсь в своих коллегах, что они блестяще, на 5 баллов все это сделают и обеспечат.

