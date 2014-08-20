Новости Беларуси. В Витебске медики начали лечить пациентов пчелами. Микровибрация насекомых, их мощное биополе и аромат продуктов пчеловодства — все это оказывает позитивный эффект на организм человека. Три улья, в которых живут 30 тысяч пчел, установлены в специально сооруженном домике под деревянной лежанкой. Именно на неё укладывают пациента, чтобы подпитать его энергетикой трудолюбивых насекомых.

Виктор Спиридонов, первый врач Витебского клинического кожно-венерологического диспансера:

Очень хорошо используется при нарушении (особенно у детей) дыхательной сферы, при снижении иммунитета, при частых респираторно-вирусных заболеваниях. Пока у нас опыт небольшой, но тем не менее уже первые впечатления очень неплохие у наших пациентов.

Наталья Тимофеева, пациент:

Во-первых, запахи. Очень приятный запах трав, не меда, перги, наверное. Умиротворение. Очень приятная процедура.

Лечение биополем пчел, которое, к слову, совпадает с человеческим, метод не новый, однако безосновательно забытый. Некоторые ученые утверждают, что это отличное средство для профилактики и общего оздоровления. Его применяют при дерматологических, ревматических, гинекологических и других заболеваниях. Ну, а для снятия стресса, при переутомлении и нарушениях сна — это, пожалуй, одно из лучших лекарств, уверены специалисты, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.