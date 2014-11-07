7 ноября открыли железнодорожное сообщение между Центральный вокзалом столицы и Национальным аэропортом

Новости Беларуси. Дарить подарки жителям Беларуси в канун исторического праздника - Дня Октябрьской революции - стало хорошей традицией. К знаменательной дате сегодня, 7 ноября, приурочено немало событий. Так, открыто железнодорожное сообщение между Центральным вокзалом столицы и Национальным аэропортом. Это расстояние экспресс преодолевает за 55 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыть железнодорожное сообщение с аэропортом поручил президент. И вот сегодня по новому маршруту проехал первый состав - пока в тестовом режиме. Уже с завтрашнего дня будут ежедневно курсировать пять пар дизельных поездов, где смогут разместиться 145 пассажиров. Транспортники уверены: спрос будет.

Тем более о пассажиропотоке в аэропорт и обратно уже не раз говорили: идём на рекорд. Для примера: только за первые 9 месяцев нынешнего года через белорусскую воздушную гавань прошло более 2 миллионов пассажиров. Планы и вовсе грандиозные - принимать до 6 миллионов человек. Людмила Карась — одна из тех, кто в аэропорт ездит пусть и не часто, тем не менее «за» комфорт и быстроту сообщения.

Людмила Карась:

Раньше, когда доставляли автобусом в аэропорта - это было больше часа. А сейчас, я думаю, что на половину быстрее.

По новому маршруту проехали и vip-пассажиры. Те, для кого «первым делом самолёты», сегодня говорят о комфорте и удобстве железнодорожного транспорта.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Чувствую себя, будто в самолете. Потому что примерно одинаковый интерьер, кресла удобные. Впечатление такое, что впервые сел в самолет, впервые выполняю рейс.

Поручение разработать такой проект и наконец соединить железной дорогой столицу и белорусский аэровокзал давал Глава государства. Правительству и руководству Белорусской железной дороги. Причём, уже к концу 2014 года. В итоге проект разрабатывали досконально. Но при этом с учётом существующей транспортной инфраструктуры. Сегодня оценить новый маршрут могут не только жители столицы.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Пользуются нашим аэропортом не только жители республики, но и есть информация, что пользуются жители Смоленской области. Это тоже дает возможность через железную дорогу такой услугой пользоваться. И это тоже будет способствовать и имиджу, и росту пассажиропотока.

Конечная точка маршрута — специальный терминал. А вот уже до здания аэропорта «подвезут» специальные автобусы. Теперь работать нужно и над расписанием, и над частотой курсирования поездов.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Дальше необходимо будет работать над анализом и расписанием, добавлять частоту этого расписания. Мы не могли сегодня - железнодорожники не могли - с первого дня поставить три состава, чтобы они ходили через 15 минут. Это не разумно. Дальнейший такой период тестовой эксплуатации будет и по времени прибытия и убытия, и по частоте.

Предусмотрена на пути следования одна остановка - в Смолевичах. Это будет своеобразный транспортный узел для пассажиров, следующих из Витебска, Могилева, Орши, Борисова и других городов.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Очень важно то, что сегодня жители восточных регионов Беларуси именно не зхаезжая в Минск могут спрогнозировать и спланировать свою поездку так, чтобы в Смолевичах воспользоваться этими линиями.

Здесь однозначно на дальнейшее развитие от этого проекта будут зависеть темпы и масштабы реконструкции в целом аэровокзального комплекса. И с учетом строительства второй взлетно-посадочной полосы, с учетом развития Китайско-белорусского индустриального парка и с учетом развития городских линий в направлении Смолевич. Эти три очень важных момента, которые в дальнейшем должны развить этот проект, мы должны учитывать.

Продажа билетов на новый маршрут началась накануне. Проблем с покупкой уж точно не возникнет, - заверяют транспортники. Продавать билеты будут во всех регионах страны.