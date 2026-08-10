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Демографический спад в Литве: в первом полугодии 2026 года рождаемость упала на треть

10 августа 2026 08:09
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Литве грозит демографический кризис. За первое полугодие рождаемость в стране упала на треть по сравнению с 2025 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демографический спад в Литве: в первом полугодии 2026 года рождаемость упала на треть-2

Так, за шесть месяцев в балтийской республике зарегистрировали почти на 4 тысячи детей меньше, чем годом ранее. Проблему неоднократно озвучивал президент Литвы Гитанас Науседа. По его мнению, если правительство серьезным образом не займется решением демографического вопроса в стране, то литовская нация перестанет существовать через 50-80 лет. Глава государства считает, что необходимо задействовать все ресурсы. В том числе мотивировать семьи финансово, а также повышать уровень медицины и образования. Как сообщают СМИ, за прошлый год смертность в Литве в два раза превысила рождаемость. Этот показатель – худший с 1990 года.

# Новости Литвы

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