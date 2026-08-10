Демографический спад в Литве: в первом полугодии 2026 года рождаемость упала на треть

Так, за шесть месяцев в балтийской республике зарегистрировали почти на 4 тысячи детей меньше, чем годом ранее. Проблему неоднократно озвучивал президент Литвы Гитанас Науседа. По его мнению, если правительство серьезным образом не займется решением демографического вопроса в стране, то литовская нация перестанет существовать через 50-80 лет. Глава государства считает, что необходимо задействовать все ресурсы. В том числе мотивировать семьи финансово, а также повышать уровень медицины и образования. Как сообщают СМИ, за прошлый год смертность в Литве в два раза превысила рождаемость. Этот показатель – худший с 1990 года.