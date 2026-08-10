Белоруска создает ангелочков из дерева! Показываем шедевры ручной работы

Сегодня знакомимся с мамой ангелочков и самобытным ремесленником. Ольга Кривошей родом из Пуховического района. Вместе с мужем воспитывают дочку и сына и строят дом мечты. Случилось так, что второй декретный отпуск в корне изменил жизнь экономиста. В Ольге проснулся художник. Она увлеклась декупажем, уговорила супруга купить лобзик и понеслось.

Ольга Кривошей, ремесленник:

Была на улице зима, минус 15. Я с лобзиком хоть два часа, но каждый день мне надо было попилить. Если ничего не находилось, я шла к свекрам в сарай, брала у них дрова и дрова пилила. Бывает так, что надо просто разгрузить голову, поэтому я могу рисовать картины, рисовать на одежде.