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Белоруска создает ангелочков из дерева! Показываем шедевры ручной работы

10 августа 2026 07:59
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Сегодня знакомимся с мамой ангелочков и самобытным ремесленником. Ольга Кривошей родом из Пуховического района. Вместе с мужем воспитывают дочку и сына и строят дом мечты. Случилось так, что второй декретный отпуск в корне изменил жизнь экономиста. В Ольге проснулся художник. Она увлеклась декупажем, уговорила супруга купить лобзик и понеслось. 

Белоруска создает ангелочков из дерева! Показываем шедевры ручной работы-2

Ольга Кривошей, ремесленник:
Была на улице зима, минус 15. Я с лобзиком хоть два часа, но каждый день мне надо было попилить. Если ничего не находилось, я шла к свекрам в сарай, брала у них дрова и дрова пилила. Бывает так, что надо просто разгрузить голову, поэтому я могу рисовать картины, рисовать на одежде. 

Белоруска создает ангелочков из дерева! Показываем шедевры ручной работы-4

За любимым делом уже незаметно пролетело 8 лет. На новые идеи оригинальные подходы вдохновили ярмарки-выставки. Уровень вырос в разы. После основной работы Ольга спешит в мастерскую сотворить новое чудо. Сельская жизнь, родные места и тишина – источник силы. В спокойствии и гармонии рождаются очаровательные образы, которые излучают тепло и добро. 

Подробности в видео.

# Творчество

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